自动驾驶无疑是未来交通市场最富有想象力和应用场景的技术。于 BEYOND Expo 2023 上，在嘉宾隋建锋（深圳自动驾驶智能研究中心执行副主任、启迪之星常务副总经理、广东启迪集团总裁）的主持下：刘念邱（元戎启行合伙人兼副总裁）、徐钰滨（RoboSense 速腾聚创智能驾驶行业总经理）、徐琥（希迪智驾首席科学家）、魏磊（百十米出行创始人兼首席执行官）围绕“自动驾驶从 Demo 到产品化的实现路径”话题进行了探讨。

首先，四位嘉宾各自简短介绍了自己的业务公司和所从事的板块。之后四位嘉宾把四个智能驾驶场景划分为主要的两大类，RoboTaxi 和 RoboBus 进行讨论。徐钰滨认为RoboSense有足够的能力来实现两种类型的自动驾驶技术落地，可以通过安全的技术，减少在城区的自动驾驶接管。魏磊认为城市当中的 RoboTaxi 涉及到的技术会复杂一些，技术要求更高。

RoboSense的徐钰滨还指出，今年的自动驾驶概念会是一个引爆点，当然也可能会发生在明年，整个自驾方案会有一个大规模的爆发。同时，其认为消费者能否接受也是一个非常重要的因素，会和行业内的几个伙伴共同努力去达成。元戎启行面向前装的L4级自动驾驶解决方案——DeepRoute-Driver 2.0，其中主雷达采用RoboSense（速腾聚创）第二代智能固态激光雷达RS-LiDAR-M1（简称“M1”）。这是国内L4级自动驾驶方案首次采用车规级量产激光雷达。 刘念邱也认同未来的硬件和软件存在着合作机会。RoboSense（速腾聚创）在激光雷达融合感知方案、智能感知软件、真值测评系统等领域有着深厚的技术积累，可以极大地简化基于激光雷达硬件的系统开发过程，从而帮助L4级RoboTaxi自动驾驶方案更为快速地落地应用和规模量产。

需要指出的是，在此之前，RoboSense也与元戎启行达成战略合作，共同推动L4自动驾驶前装量产落地。双方将聚焦搭载激光雷达的L4级自动驾驶前装解决方案，基于智能固态激光雷达系统精准、全面的三维环境感知能力，深度融合自身的技术优势和产业资源，不断促进L4级自动驾驶的规模化前装量产落地，以更先进、车规级、低成本的自动驾驶解决方案持续赋能RoboTaxi出行平台，让越来越多的消费者享受更安全、更智能的自由出行体验。

谈到低速物流，商务物流，矿场的应用，以及园区等一些封闭道路的行业应用，徐琥和魏磊都认为自动驾驶存在着极大落地市场。在这个封闭的场景，它的结构化的这种描述也比较清晰。干扰性也就相对要少很多，特别是人为干扰。徐琥谈到，希迪智驾已将北斗高精度定位技术融合创新应用在数字交通、自动驾驶等领域，实现了矿区、园区等场景的无人化运输，尤其是部分矿产领域，都已经实现了落地运营的盈利。此外，东风柳汽和希迪智驾联合打造了柳汽H5乘龙智能物流车。是一款面向量产，应用于入厂物流、园区转运等场景的智能电动卡车，满足多场景应用需求。其在单车智能基础上，具备V2X车路协同、5G远程平行驾驶、云端智能调度等多项功能，有效降低交通安全风险，提升物流运输业务效率。

魏磊表示，Robotaxi的技术难度和政策难度，现阶段包括成本因素，使得落地的难度还是有的，规模化的这个时间节点还是需要更长的等待。所以RoboBus的落地可以更快。百十米也是Robobus的重要推动者，前者是一家做微循环接驳服务的民营出行公司，以智能观光车而非巴士为载体，强调运营能力。其定位于城市地铁至社区、高校、园区等短距离出行需求的自动驾驶解决方案服务提供商。百十米未来会推出L4自动驾驶。早在2021年9月27日，百十米宣布完成了商业化的第一单，并在短短2个月时间完成了2.5万笔付费订单。

最后，隋建锋总结道，“自动驾驶从Demo到量产实现的途径，除了技术本身，还包括成本、安全性，应用场景以及消费者体验，都是必不可缺的。所以我们需要期待各位企业家能够共同推动这个行业的发展。”