5月10日至12日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，在澳门威尼斯人金光会展中心隆重举办。在为期三天会议期间，BEYOND大会着重关注可持续发展、生命科学、消费科技三大领域的技术展示和讨论，并举办多场国际投融资峰会以及初创公司路演，为行业企业与机构提供了一个充分交流、充分展示的国际化舞台。

金融资本是科技创新的重要推动力，并且也是创新生态中不可或缺的一部分。5月11日上午，BEYOND Expo 2023国际投融资峰会在澳门威尼斯人剧院会场正式拉开序幕。

小微企业是我国经济基础中的重要组成部分，并且在我国的经济发展中展现出了强大活力。在深圳创客学院创始合伙人、副院长 Carol Yu的主持下，滴灌通集团创始人兼主席李小加与其就我国小微企业的发展现状与未来展开了一场深刻的炉边对谈。

李小加指出，来自小微门店的消费在中国GDP中占据了60%左右的规模，并且在这个60%左右里面也有60%多的部分是店面小店生意。这些生意是巨大无比的。人们总有一个感觉，觉得小微企业很难，但这其实是一种不全面的认识。

“大家在街上看到的这么多欣欣向荣的小微生意，它可能是一会儿来一会儿走，但整个街面永远都是满的。在这种情况底下，没有人给他投资的时候，他还可以投资，那钱是哪来的呢？如果这个店不能够十五、六个月内回本，没人会发疯地去开店。所以，这个生意本身就是一个高回报、回本很快的事情。只是说它是不具备单个的投资条件，没有办法全盘地在已经极端丰富的中国数字化浪潮中成批量的投资。”

不过，他进一步表示，如果可以批量做到的话，它实际上解决的不光是小微企业困难的问题。人们经常觉得小微企业困难，带着一种慈善的心态说要帮助它们，其实它们是不需要帮助的，它们的生意很好，真正需要的是帮它们投资——有很好的回报，但不能够成批量的投资，使得国际投资者和中国投资者没机会参与到这样的回报。在这个问题得到解决后，它也将为投资者创造一片新的蓝海。

李小加强调到，现阶段，就小微企业融资难融资贵的问题来说，人们往往首先会想到银行要对此负责。但实际上，银行承载的是老百姓的资金，不应该去承担这种高风险的事情，这一性质决定了其天生就不具备投资或者支持小微企业的特性。而在传统风投领域，由于往往会需要投入非常昂贵的成本进行信息审计等工作，风投资金在这里同样无法得到施展空间。但由于中国现阶段的数字化程度已经如此普及，在现有的支付体系内，小微企业的收入可以算是一种透明的存在，并且其收入也已经被纳入了数字化的收入端，能够每天把钱取出来、解决了交收的问题，不再需要昂贵的第三方。再加上可以通过数字化和模块化的方式建立相应的批量投资系统，中国的资本市场就有可能走出一条新路，具备了在微端资本市场进行革新的可能。

他介绍称，目前，滴灌通澳交所就正在做这样事情。这个交易所实际上跟港交所跟纽交所跟新交所这个没有本质区别，但它使用的是卖上市/IPO和卖债券这两种传统手段之后的第三种方式，拿小微企业未来的收入作为一个标的以进行融资。通过其“顺藤摸瓜”的方式，不久前，滴灌通已经投资了4000多家企业，并且到年底，这一数字将超3万。

“全世界现在就2万多个上市公司，每天也就是30%左右的公司有交易量。在香港，比如说在几千个上市公司，每天可能就那么几十个公司有交易量。全世界的话，几百万亿美金追逐的就是那么几千个标的……将来，澳交所肯定是有几十万个小店，每家就融了几十万块钱，也能达到几千亿，这就是分布式投资的魔力和伟大。”

随后，通过9场主题谈话，来自全球范围内的多位尖投资人士与业界知名代表也为到场观众带来了对于当下资本前沿浪潮的最新探索和深度展望。

富敦资金管理有限公司董事总经理陈永岚、Hammer Capital Group联合创始人Rodney Tsang、华创资本合伙人熊伟铭、淡马锡中国董事总经理黄喆君、高瓴创始合伙人李良、East Venture管理合伙人Roderick Purwana、Gobi Partners联合创始人兼主席Thomas G. Tsao、伦敦发展促进署外商直接投资总监Neil Brigden、Orbit Startups常务董事，SOSV合伙人Oscar Ramos、启迪之星创投总经理、主管合伙人Liu Bo、GlobalBrain中国区代表He Jie、Brinc创始人兼CEO Manav Gupta、恒生银行战略与规划部主管及行政总裁办公室主任Gilbert Lee、多赛特国际酒店集团总裁及执行董事Chiu Wing Kwan Winnie、信远资本创始合伙人Philip Wei、将门创始合伙人杜枫博士、天际资本创始合伙人张倩、KDDI企业风险投资中国区负责人Kasai Michihiko、巴斯夫风险投资高级投资经理Li Li、Fides Family Office联合创始人Kai Tan、Polaris Family Office创始合伙人Zarrian Liu，以及CGTN新闻主播Lily Lyu、腾讯新闻高级编辑李海丹、TechCrunch记者Rita Liao、路透社中国科技记者叶嘉栩、Gobi Partners GBA管理合伙人Chibo Tang、She Loves Tech联合创始人Rhea See、FT中文网总编辑Wang Feng、Milken Institute负责人Guangfeng Zhou分别作为主题演讲嘉宾和主持人对此进行了讨论。