科技创新推动着社会的进步，而创新离不开资金的支持。BEYOND国际科技创新博览会作为创新生态中的组成部分，致力于关注资本动向与推进科技创新，并为两者提供一个专业化、国际化的交流平台，激发全球市场活力，帮助优秀创新项目解决资金对接难题。

5月10日至12日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，并在澳门威尼斯人金光会展中心盛大举行。

为了帮助初创企业找到更多投融资和合作机会，推动科技创新理念及产品的落地及应用，作为BEYOND DEMO DAY的重要活动之一，5月11日上午，巴葡科创企业专场路演在DEMO Stage展区正式拉开序幕，并通过精彩绝伦的项目展示以及与在场嘉宾的深刻探讨，让到场人士领略到了以巴西和葡萄牙为代表的新兴科创地区在创新领域的最新探索。

巴葡科创企业专场路演旨在加强科技成果与金融资本的深度融合，为巴葡企业提供向资本展示最新的科技创新产品和创新理念的实时交流平台，从而解决企业发展的资金难题。同时，专场路演也为投资人提供大量优质产品项目，并于现场就产品、理念进行深入探讨，帮助双方提高沟通效率，降低投资风险，达到投资效益的最大化。双方以携手合作之态、互助互利，共同推动行业发展。

以下为本次路演企业（排名不分先后）：

BIOO（巴西）

BIOO是由一群关注减少糖尿病足部并发症发生的企业家联手成立的公司。足部病变是一种残酷而致命的糖尿病并发症。我们以经济及可扩展的方式应用人工智能和科学知识来拯救生命，并为世界打造可持续经济。

Biosolvit（葡萄牙）

Biosolvit是一家从事新物料开发的生物科技公司。Biosolvit的研究员研发了全球最有效率的吸油材料，以及其他产品。

Decoy（巴西）

Decoy是一家巴西生物科技初创公司，专注于研究和开发控制动物害虫的产品。Decoy的工作始于对牲畜市场的分析。Decoy观察到，蜱虫是巴西和世界上牛奶和肉类生产的最大敌人之一，对其产生了无法估量的损失。基于这一点，Decoy正在寻找最佳解决方案，以平衡这种害虫在牛身上的扩散，并通过科学研究的途径，帮助生产者控制此问题。

DruGet（巴西）

DruGet致力于开发药物电子平台解决方案，加速新药开发过程，减低传统在新药开发过程既费时又昂贵的问题。用户可把感兴趣开发的药物的分子结构上传到DruGet平台，再选择进行药代动力学、毒理学以及强制降解的预测分析，最后透过平台将生成分析报告，指出被分析的分子中哪些有开发潜质，值得作进一步研究，或者哪些可以自候选名单中移除。DruGet希望通过计算机技术，提供更快更具指导性的结果，以促进药物发展进程。

Key2enable（巴西）

Key2enable在数字无障碍方面进行创新，通过其交互辅助工具使残疾人能够发挥施展其技能和个性。Key2Enable的成立目标是利用指数技术丰富世界各地的运动和智力障碍人士的自主能力和可能性。

Pocket Clinic（巴西）

Pocket Clinic是一家医疗科技初创公司，旨在开发一款由智能手机操控的智能注射器，用于治疗各种需要持续注射药物的慢性疾病。

R5m Marine Solutions（葡萄牙）

R5m Marine Solutions专门为应对沿海和近海的海事挑战提供工程解决方案，旨在促进对沿海地区进行更有效的管理并提高环境的可持续性。R5m Marine Solutions 所运用的COAST评估工具，可提供海岸建设模拟情景、预先设计的建设结构和该特定该情景进行成本效益评估。R5m Marine Solutions的COAST解决方案有助于预测风险情景及由于海岸侵蚀而导致的领土损失，并可应用于全球不同地区，例如粤港澳大湾区。

Virtuleap（葡萄牙）

Virtuleap结合了脑科学和虚拟现实技术（VR），通过由神经科学家设计经过游戏化的认知训练的小游戏库，用于评估和训练一系列认知能力——例如记忆力、注意力、信息处理、认知灵活性和解决问题的能力。VR用户还可以通过拟真的身临其境体验，跟踪他们的身体动作，收集心理数据及其他有用的身体数据，例如心率、面部表情和瞳孔扩张并传回其Virtuleap平台，更准确地进行神经心理学评估。

Yosen（巴西）

Yosen专注于利用脂质药物递送纳米技术为公众带来健康。Yosen正开发一种基于纳米技术的智能递送系统，通过获得不同的脂质纳米颗粒，高效和多样化地递送各种药物和营养，如维生素、植物提取物和肽等活性成分，从而提高治疗效果。这些纳米颗粒能保护活性成分，并与我们的细胞高度相容，从而增加营养吸收率或生物利用度。目前，Yosen已开发出两种产品形式：膳食补充剂Ydrosolv和 Ynano食品配料。研究指出，Yosen的产品辅酶Q10 Ydrosolv，相比市场上的Q10药丸和胶囊，有高达5倍的更快吸收率。

Plux（葡萄牙）

Plux是一家生物科技初创公司。其目标是促进获得涵盖整个生物信号生命周期的解决方案，并推动生物信号创新。Plux提供生物信号工程工具和服务，以帮助客户建立生物信号产品和医疗设备，同时满足所有行业标准和其他标准。