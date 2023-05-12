据悉，新加坡咖啡连锁品牌Flash Coffee已于日前宣布完成了其5000万美元规模的B轮融资。

这笔融资由White Star Capital领投，并得到了现有投资者Delivery Hero、Geschwister Oetker、Conny & Co等的参投。

Flash Coffee在一份声明中指出，这笔资金将用于加快提升公司整体盈利能力，并推动公司在亚太地区继续进行扩张。而作为后者的背景，有数据指出，当前，Flash Coffee已在新加坡、印尼、泰国、中国香港、韩国五地经营有200多家门店。

Flash Coffee由前Foodpanda首席营销官Brunier和前贝恩公司高管Sebastian Hannecker于2020年创立，主打性价比模式。据介绍，Flash Coffee提供的优质咖啡的价格通常可以比星巴克低50%左右。

在市场表现方面，Flash Coffee表示，过去两年里，公司经历了强劲增长，其21年的收入同比增长23倍，并在次年继续同比增长4倍。

值得一提的是，Flash Coffee透露，接下来将继续深入其最成熟的市场——印尼，因为在这个东南亚人口最多的国家中，快速增长的中产阶级正在迅速推动咖啡消费的崛起。据了解，目前，Flash Coffee在印尼开有92家门店，且均实现了盈利。