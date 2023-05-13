5月10日-12日，第三届BEYOND国际科技创新博览会在澳门盛大举行！展会期间，由深圳自动驾驶智能研究中心携手BEYOND EXPO等单位联合举办的重磅论坛——人工智能+未来出行科技高峰论坛于5月12日隆重启幕。论坛着眼于智能网联汽车赛道，聚焦无人车、数据标注、车载激光雷达、线控底盘、车载智能系统软件五大火热技术方向，针对行业发展趋势、重点及自动驾驶实现路径等话题展开了高质量的讨论。论坛以“线上+线下”的方式举行，经TechNode、中国汽车报、车控、HiEV、Autolab、新智驾、车东西、智驾网等近十个媒体平台同步直播，吸引了超50000人在线聆听、热情互动。

深圳自动驾驶智能研究中心副主任郝景山担任嘉宾主持，对相聚在本次大会论坛的嘉宾们表示了热烈欢迎，并介绍了深圳自动驾驶智能研究中心（ADIRC）的成立背景及核心职能。他提到，ADIRC是由深圳市政府联合香港科技大学、清华大学等全球知名高校及行业人才共同发起组建，聚焦“高校合作”和“产业集聚”两大核心任务，重点解决自动驾驶技术创新应用落地问题，制订国家、地方、行业标准或规范，打造多样性的自动驾驶生态联盟，推动智能网联汽车产业集群高质量发展，也希望借助今天的论坛，能够为深耕自动驾驶生态的企业带来一些思考和启发。

▲深圳自动驾驶智能研究中心副主任郝景山担任嘉宾主持

重磅发布 全球首份车载前装激光雷达产业报告

论坛现场，全球首份《车载前装激光雷达全球发展报告（2022）》（以下简称《报告》）正式发布，该报告由深圳自动驾驶智能研究中心、车控CHEK和HiEV大蒜粒车研所联合发布，系统梳理总结了车载前装激光雷达产业发展现状和技术市场发展趋势，提供了涵盖全球60家激光雷达公司的产品技术市场信息及技术路径的深度技术市场趋势洞察。

《报告》指出，激光雷达的发展趋势正逐渐走向大众化。在2018年以前，车装激光雷达的发货量主要来自Audi和Valeo，增长并不如预想的迅速。然而，2022年成为激光雷达市场份额巨额变化的分水岭。国产激光雷达供应商发货量首次超过海外供应商，名列世界第一，占据市场主导地位。

《报告》预测，今年市场将迎来显著增长，包括传统汽车制造商在内的多家主机厂将推出搭载激光雷达的车型，全球发货量预计将超过300,000颗。在这一背景下，中国区域将成为激光雷达市场增长的主导力量。预计中国市场的激光雷达发货量将持续保持领先地位，占据全球市场的70%以上份额，复合年均增长率达到79%，成为智能驾驶技术应用的主要市场。

深度解码 自动驾驶风口下的新技术

主题分享环节，恺望数据创始人兼首席执行官于旭、新石器无人车市场副总裁刘明敏、光秒科技合伙人卫博林、Pix Moving联合创始人兼首席运营官曹雨腾、中电车联副总经理刘航，分别从不同的细分领域，分享了企业的技术方案及对行业发展的认识与见解。

中国新能源及智能汽车发展加速，引发大量AI数据处理需求。恺望数据创始人兼首席执行官于旭在题为《以“自动化产线+规模化人力”提升数据标注效率》的演讲中，分享了在软件与数据定义汽车的时代，自动驾驶数据标注如何结合AI大模型的应用提升全局效率，加速自动驾驶商业落地进程的创新案例及解决方案。

▲恺望数据创始人兼首席执行官于旭作主题分享

新石器无人车市场副总裁刘明敏以《让无人车普及全球》为主题，介绍了新石器在无人配送赛道的创新实践和成果。新石器致力于将无人车打造成智慧城市的基础服务设施，坚持全栈自研，最新量产的无人车X3 Plus率先采用行业领先的多模态BEV空间4D时序融合感知技术，有效解决无人配送场景最难问题；搭建起的“云边端”体系全自动数据闭环，完美实现了业内最高算法迭代效率。目前，新石器已成为商业化落地速度最快、规模化应用最大的L4级全栈式自动驾驶科技公司之一。

▲新石器无人车市场副总裁刘明敏作主题分享

围绕《1024 高线数低成本激光雷达—真正的机器之眼》主题，光秒科技合伙人卫博林分享了光秒科技针对激光雷达行业成本、清晰度、测距三大痛点问题所做的探索。他提到，光秒科技致力于实现激光雷达高性能化、低成本化，为机器赋予人眼一样的3D感知能力，其独立自研的全球首款1024线超高分辨率激光雷达GM1024，采用独有的二维扫描结构，配合自研的激光发射器和接收器，将物料成本做到行业平均水平的1/3，同时，在保证超过150米探测距离、10Hz以上刷新率的基础上，纵向线数达到全球最高清的1024线，大幅提升激光雷达的有效感知距离。

▲光秒科技合伙人卫博林作主题分享

滑板底盘如何支持自动驾驶应用生态和规模化落地？Pix Moving联合创始人兼首席运营官曹雨腾用自身案例给出了答案。自动驾驶和智能车市场是一个碎片化和多样化市场，PIX Moving致力于通过滑板底盘及车辆设计、开发、制造工具链系统为客户提供一站式产品开发及按需批量制造服务，打造机器人和智能车产业中台，基于中台支持第三方快速正向开发和量产产品，形成多样化应用生态，从而实现碎片化市场的规模化商业化。

▲Pix Moving联合创始人兼首席运营官曹雨腾作主题分享

以《基于5G车联网安全检测及数据安全运营平台》为题，中电车联副总经理刘航介绍了车联网网络安全和数据安全相关政策、标准推进情况，并结合自身业务给出了车联网企业提升网络安全防护能力的参考方法路径。他介绍道，针对未来车云交互频繁，汽车通信环境日趋复杂的趋势，中电车联围绕实际应用场景需求，研发基于PKS体系安全产品的5G安全网关车载设备，实现信息加密、安全认证、安全态势感知、场景互联互通等功能，打通车路网云一体化安全体系，强化产品的安全防控能力，填补了车联网行业自主可控体系化信息安全产品的开发空白。

▲中电车联副总经理刘航作主题分享