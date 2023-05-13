《报告》指出，激光雷达的发展趋势正逐渐走向大众化。在2018年以前，车装激光雷达的发货量主要来自Audi和Valeo，增长并不如预想的迅速。然而，2022年成为激光雷达市场份额巨额变化的分水岭。国产激光雷达供应商发货量首次超过海外供应商，名列世界第一，占据市场主导地位。
《报告》预测，今年市场将迎来显著增长，包括传统汽车制造商在内的多家主机厂将推出搭载激光雷达的车型，全球发货量预计将超过300,000颗。在这一背景下，中国区域将成为激光雷达市场增长的主导力量。预计中国市场的激光雷达发货量将持续保持领先地位，占据全球市场的70%以上份额，复合年均增长率达到79%，成为智能驾驶技术应用的主要市场。
主题分享环节，恺望数据创始人兼首席执行官于旭、新石器无人车市场副总裁刘明敏、光秒科技合伙人卫博林、Pix Moving联合创始人兼首席运营官曹雨腾、中电车联副总经理刘航，分别从不同的细分领域，分享了企业的技术方案及对行业发展的认识与见解。
滑板底盘如何支持自动驾驶应用生态和规模化落地？Pix Moving联合创始人兼首席运营官曹雨腾用自身案例给出了答案。自动驾驶和智能车市场是一个碎片化和多样化市场，PIX Moving致力于通过滑板底盘及车辆设计、开发、制造工具链系统为客户提供一站式产品开发及按需批量制造服务，打造机器人和智能车产业中台，基于中台支持第三方快速正向开发和量产产品，形成多样化应用生态，从而实现碎片化市场的规模化商业化。
▲Pix Moving联合创始人兼首席运营官曹雨腾作主题分享
以《基于5G车联网安全检测及数据安全运营平台》为题，中电车联副总经理刘航介绍了车联网网络安全和数据安全相关政策、标准推进情况，并结合自身业务给出了车联网企业提升网络安全防护能力的参考方法路径。他介绍道，针对未来车云交互频繁，汽车通信环境日趋复杂的趋势，中电车联围绕实际应用场景需求，研发基于PKS体系安全产品的5G安全网关车载设备，实现信息加密、安全认证、安全态势感知、场景互联互通等功能，打通车路网云一体化安全体系，强化产品的安全防控能力，填补了车联网行业自主可控体系化信息安全产品的开发空白。
▲中电车联副总经理刘航作主题分享