5月10日至12日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，在澳门威尼斯人金光会展中心隆重举办。在为期三天会议期间，BEYOND大会着重关注可持续发展、生命科学、消费科技三大领域的技术展示和讨论，并举办多场国际投融资峰会以及初创公司路演，为行业企业与机构提供了一个充分交流、充分展示的国际化舞台。

国鸿氢能作为世界领先的氢能企业及国内氢能企业代表，也受邀出席此次国际大会并分享国鸿在可持续发展方面做出的贡献。国鸿氢能国际行政总裁，国际新能源产业联盟召集人兼主席团成员，香港中国金融协会理事国鸿氢能国际行政总裁朱喆煜女士表示，“碳达峰、碳中和”议题下，能源供给端的可再生化、能源消费端的绿色化，已成为新趋势，氢能被认为是长周期、大规模储能的主流方式，国鸿氢能在践行可持续发展理念发挥了应有的推动作用。

作为化学储能方式的氢储能，能量密度大、充放电周期短、可运载距离长，便于长周期、大规模存储。近年来，国鸿氢能十分重视国际化战略，积极拓展国际氢能产业战略好友圈，Beyond Expo 作为澳门向整个亚太乃至世界展示可持续发展技术的重要舞台，是国鸿氢能不可多得的展示平台。国鸿氢能将会不断在这个平台向世界展示其节能减排和绿色能源项目，为氢能行业的国际合作与发展做出贡献。

在实际落地方面，国鸿氢能成立至今，已经将产品拓展到了氢能全产业链，并且公司已携手上下游合作伙伴通过规模化生产使氢燃料电池能广泛应用各个行业领域。为保证产品多元化，公司提供整体解决方案，构建企业产品生态圈；并建立了氢能商业化应用的全场景布局，涵盖：1.运输应用（如中型及重型卡车、公交、物流车、叉车、轨道交通及船舶），其中，国鸿氢能拥有全球领先的鸿芯GⅢ电堆产品、鸿途H系列燃料电池系统，还打造了欧洲首台长途氢能客车。2. 固定式应用（如分布式发电与备用电源）。 其中，燃料电池系统和电堆是公司的核心产品。根据最新数据，世界范围内搭载国鸿氢能产品的燃料电池汽车近5,000辆，安全行驶里程累计超过2亿公里，为绿色生态构建提供清洁动力。

国鸿氢能表示，氢燃料电池汽车的总保有量在过去几年相对平稳。随着市场对氢燃料电池汽车的接受度不断提高以及车辆应用场景的不断拓展，中国氢燃料电池汽车保有量将在2027年至2030年间呈现快速增长，并将于2030 年超过百万辆规模。这是个非常值得深耕细作的绿色市场。国鸿氢能国际行政总裁最后表示，国鸿氢能一定会在未来继续利用好Beyond Expo这个平台，向世界讲述好绿色中国的氢能故事，同时将这个业务在全球进行分享。