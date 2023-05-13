第三届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2023）今日在澳门开幕。本届展会以“重义科技”为主题，吸引到逾千展商参与。华为精彩亮相本次展会多个环节，围绕“共建数智澳门”主题展出七大业务及生态亮点，并邀请到澳门特区政府、企业及高校等各界代表齐聚展区进行交流，更在多场行业峰会中就Web3及低碳智慧城市建设等热点议题分享最佳实践，探讨如何探索行业新机遇，加速各行各业数字化释放生产力。

华为展区以 “共建数智澳门”为主题，分别从华为云、运营商业务、企业业务、数字能源以及终端五大范畴呈现“构建万物互联的智能世界”之愿景。围绕“一切皆服务”，华为云重点呈现全球一张网KooVerse、华为云Stack、华为河图、KooMessage、海浪大模型以及数字名片等六大产品，并聚合各行各业的云生态伙伴，展现华为云助力构建伙伴能力，为其持续创造更多价值。展区亦呈现XtoB 商业数码化案例，展出华为联接解决方案如何有效使能商超、医疗、园区等智慧链接；针对办公楼宇、私人住宅等不同场景带来5G室内数码化、FTTR商宽全光千兆体验以及云网快线等多元化解决方案，以联接使能澳门绿色美好智慧城市建设。

面对千行百业智慧升级的需求，智慧医疗、智慧教育及智慧园区解决方案亦亮相本次展会。例如，智慧园区通过构建极简网络、极简分支、极致运维、极致体验的园区网络，致力为使用者提供绿色智能的园区网络体验。智慧教育通过建设高水平智慧校园和教室，实现教学活动数码化、教学环境智能化，推进场景式、体验式、交互式教学；智慧医疗以全光阅片、数字化病理、智慧病房、医院ICT基础设施四大场景化解决方案，为智慧医院建设贡献新思路。

展台亦带来数字能源下一代低碳智能数据中心解决方案，展出大型及小型数据中心、电力模块等明星产品。值得一提的是，华为终端业务亦携多款旗舰产品亮相，通过智慧科技与潮流生活场景融合，为参观者提供智慧生活沉浸式体验。

在开幕当日下午举办的消费科技峰会上，华为区块链首席战略官张小军先生以《Web3和区块链如何与传统经济相连》为题发表演讲。他认为，区块链成为NFT、Web3和元宇宙的底层基础设施，能够从安全性，透明性，高性能赋能数据治理，解决传统经济发展面临的数据安全之困。“区块链能有效防止数据泄露和非法访问，支撑实现数据的分级分类管理与促进共享；由于区块链具备不可篡改和可追溯的特性，能够实现数据可信溯源和权属确定。此外，区块链能够有效促进提供者自律自制，确保数据流转的真实性。”