5月10日至12日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，在澳门威尼斯人金光会展中心隆重举办。在为期三天会议期间，BEYOND大会着重关注可持续发展、生命科学、消费科技三大领域的技术展示和讨论，并举办多场国际投融资峰会以及初创公司路演，为行业企业与机构提供了一个充分交流、充分展示的国际化舞台。

小鹏汇天在此次展览上带来了旗下的智能电动飞行汽车旅航者X2，这也是由小鹏汇天自主研发制造的第五代飞行汽车，凭借独特的外观成为全场焦点。

小鹏汇天智能电动飞行汽车旅航者X2首次采用封闭式座舱，通过极简元素的空间碰撞，呈现水滴状光洁纯粹的造型，在拥有科幻外观的同时，兼顾高效率空气动力学，实现飞行时的极致气动性能。整车空机含电池重560公斤，可搭载2位乘客，最大载重200公斤。为了实现轻量化，X2全机身采用碳纤维结构。

小鹏汇天智能电动飞行汽车旅航者X2整车续航时间可达35分钟，设计飞行高度为1000米以下，适用于未来城市的低空飞行；飞行过程中，最大飞行时速为130千米，可满足城市内短途出行需求，同时还可为野外救援、医疗运输等场景服务。