北亚区总经理/Managing director,North Asia，”微软加速器Microsoft for Startups”的James Chou 周健，分享了主题为“ChatGPT 和AIGC对零售和消费行业的思考及趋势”的演讲。

他指出，在ChatGPT发布之后，所有的AI和一些互联网大厂，包括像Microsoft、Google，还有中国的很多的一些大企业，都发布了很多类似的 AI大模型。ChatGPT得到1亿用户的整个的速度，比原先我们所知道的 Facebook、 Twitter或者Instagram都来要快。

ChatGPT的出现好像是在AI领域的iPhone时刻，大家可以回想一下iPhone刚刚出来的时候有什么：当时只是一个浏览器，有一些EMAIL，然后它的整个手机的键盘都取消了。ChatGPT技术也可以用来营销。过去我们在传统的意义上，想要电脑为我们做什么事情，都需要一个软件工程师帮助。现在 ChatGPT的出现,更多的时候，可以让每一个人能够用自然语言直接跟机器来交流自己的东西，这是很激动人心的。美国一家公司在人工智能的帮助下，完成了一些营销上的工作，所有的一切都是在人工智能的协助下。有各种各样一些想象力能够利用到这个技术，能够创造很多的在商业模式上的一些创新。

虚拟的人工助手，过去很多的时候我们要做客服，需要有呼叫中心等人力。现在的人工智能是让可以直接生成一个智能服务者跟客户对话，效率对很多零售客户来说有极大的提高。还有过去在研发产品的时候，比如说一个消费品的公司，它更需要利用一些组织做这个事情，现在的话它可以利用到人工智能，然后能够把很多渠道的反馈收集起来，然后给产品设计师去做提升。

同时，对于零售的这些客户和市场营销者来说，过去有很多创意，原先要花几天，现在借助一些人工智能工具，能够产生非常多的一些设计。

微软加速器隶属微软，是微软的全球项目，旨在全球范围内甄选和帮助最具潜力的初创企业实现快速成长。微软加速器汇聚行业领军企业、投资机构、合作伙伴、创业园区、政府及政策支持等多方力量，整合微软内部业务、市场、研发等强大的全球资源，为中国成长型创新企业提供全方位优质服务。入华十年，微软加速器已成功加速超800家硬科技企业，截止目前，微软加速器校友企业总估值超过5000亿人民币。