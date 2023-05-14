国际物流供应商 Ceva Logistics 将在 2025 年底之前将其电动汽车车队扩大到 1,450 辆电动汽车。这是到 2050 年实现净零排放的又一步。该公司现位于瑞士，计划运营 1,000 辆电动货车、300 辆电动卡车和 150 辆电动拖拉机。Ceva 将把这些车辆用于各种运营和特殊项目，例如最近启动的合资企业欧洲清洁运输网络。

迄今为止，Ceva 通过其子公司 Colis Privé 在各大洲使用了 200 多辆电动货车和 20 多辆纯电动卡车。它还在巴西的地面车队中运营电动卡车，并在泰国为体育用品零售商迪卡侬提供地面配送服务。

该公司在一份声明中写道：“Ceva 认为电动卡车是替代化石燃料的最有前途的技术，并在几年前开始向电动汽车过渡。” 但是，它仍然对其他技术开放。在声明的后面，它表示 Ceva 希望“通过扩大沼气和生物燃料的使用、测试氢燃料电池和其他低碳卡车以及将符合条件的整车运输转变为铁路解决方案来进一步减少排放。” 所以 FCEV 正在运行中。

Ceva Logistics 全球地面负责人 Xavier Bour 表示：“如此规模的电动汽车车队是我们迈向更可持续未来的重要且切实的一步。” “有时改变可能很困难，但创新和学习很有趣，有益于我们的星球，同时也能激励我们的团队。我们相信电动汽车的未来，我们致力于让这个未来成为现实。”

该物流公司希望到 2050 年实现净零排放。据 Ceva 称，扩大后的车队每年可减少 67,000 吨二氧化碳排放量。