制造商 Eviation 将向总部位于英国的支线飞机租赁公司 Monte 交付 30 架全电动飞机 Alice。两家公司签署了意向书，爱丽丝飞机的总订单额超过 40 亿美元。

爱丽丝于去年 9 月完成了首飞。它可容纳 9 名乘客和两名机组人员，由两个 magniX 的 magni650 电力推进装置提供动力，每个装置的额定功率为 640 kW。制造商 Eviation 承诺，与轻型喷气式飞机或高端涡轮螺旋桨飞机相比，每飞行小时的运营成本将是一个“分数”。

自 2017 年首次推出其原型以来，Eviation 已收到来自DHL、Evia Aero和NTAS等公司的价值超过 40 亿美元的订单。

“通过 40 亿美元的门槛是 Alice 的重要市场认可。我们很高兴欢迎 Monte 成为我们的最新客户，因为他们与我们有着共同的愿景，即开启一个可持续、负责任的航空新时代，”Eviation 总裁兼首席执行官格雷戈里·戴维斯 (Gregory Davis) 说。“租赁界在减少航空业的碳排放方面可以发挥重要作用。随着网络从美洲扩展到亚太地区和整个欧洲，我很高兴 Monte 如何利用爱丽丝为世界带来可持续航空。”

但是，Eviation 并未在公告中具体说明现在签署的意向书在何种条件下可以成为具有约束力的命令。