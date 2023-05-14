科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.05.08-2023.05.14）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在经过了一年多的试运营后，本周，印尼与马来西亚终于正式启动了两国之间的跨境二维码支付联动项目。借此，笔者也希望再次相对全面地梳理一下东南亚各国之间在跨境支付方面互联互通的进程。

2021年6月

马来西亚和泰国央行宣布于两国之间推出了实时跨境二维码支付联动。

项目启动时，泰国消费者可通过移动支付应用向马来西亚的商家进行基于二维码的即时跨境商品/服务支付。两家央行表示，计划在当年晚些时候使得马来西亚消费者能够向泰国商家进行此跨境支付。此外，在第三阶段（原定于2022年上线），该项目将允许两国用户进行实时跨境资金转账。

2021年8月

印尼和泰国央行表示，计划先以试点项目的形式启动两国间的跨境二维码支付联动。

据悉，试点期间，两国消费者和使用其移动支付应用针对对方国家的商户进行扫码支付。其完整的商业化运营计划于2022年一季度期间启动。届时，该项目有望迎来更多银行/非银行机构的参与。

2021年9月

马来西亚和新加坡央行宣布，计划分阶段打通两国间的官方快捷支付系统。

计划表示，这一项目将分为两个阶段分期进行。其中，第一阶段将于2022年四季度启动。届时，该项目将允许其中任一平台的用户通过一个手机号码实现两国间的实时跨境转账。此外，用户还可以扫描任意一方的商家支付码（DuitNow和NETS QR）进行零售支付。

2022年1月

马来西亚和印尼央行宣布，将启动两国间的跨境二维码支付联动项目。

两家央行也表示，此次启动标志着这一项目试点阶段的开端，而这将为其在当年第三季度的全面商业化计划铺平道路。

2022年8月

印尼和新加坡央行表示，将开始寻求两国间的跨境二维码支付联动合作。

据了解，该联动计划于2023年下半年推出。届时，计划将允许用户通过扫描两国商家的官方二维码来进行即时、安全、高效的跨境零售支付。

2022年8月

印尼和泰国央行表示，两国间的跨境二维码支付联动已从试点阶段进入正式实施阶段。

作为直接体现，据悉，两国的消费者已可以使用其移动支付应用程序扫描泰国和印尼的官方二维码来支付商家的交易费用。此外，两家央行也透露，同意以基于快速支付的跨境转账方式开始跨境支付连接工作，并且两国央行将讨论后续工作的范围。

2023年3月

马来西亚与新加坡宣布启动跨境二维码支付联动项目。

基于这一项目，两国的消费者能够通过其任意一方的二维码支付平台以线下直接扫码或者电商交易的形式进行相应的跨境零售支付。

2023年5月

马来西亚与印尼正式启动两国跨境二维码支付联动项目。

两家央行在声明中指出，这将使更多印尼消费者和马来西亚消费者能够使用参与此项目的金融机构提供的服务。

以上。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

印尼与马来西亚正式启动跨境二维码支付联动项目：动点出海获悉，印尼央行Bank Indonesia（BI）和马来西亚央行Bank Negara Malaysia（BNM）于今日宣布，两国已经商业化启动了跨境二维码支付联动项目。作为背景，该跨境二维码支付联动项目曾在去年1月份时以试点项目的形式启动。据悉，本次的商业化启动则标志着该项目的正式启动。

回到本次的正式启动。两家央行在声明中指出，这将使更多印尼消费者和马来西亚消费者能够使用参与此项目的金融机构提供的服务，通过在实体店或网上商户平台扫描DuitNow（马来西亚官方二维码快捷支付系统）或QRIS（印尼官方二维码快捷支付系统）二维码在任一国家进行快捷零售支付。

VinFast宣布将在美国SPAC上市：据悉，越南新能源车企VinFast已于本周五宣布，将通过与特殊目的收购公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co. (Black Spade) 的合并以在美国上市。VinFast 在一份声明中表示，该公司与 Black Spade Acquisition Co 已达成业务合并协议。

据了解，此次业务合并对VinFast的企业价值约为270亿美元。而在交易完成后，VinFast的股权价值将超过230亿美元（不包括来自Black Spade的约 .69亿美元信托现金）。

该交易预计将于今年下半年完成，但具体时间将取决于监管机构和股东的批准，以及其他惯例成交条件。交易完成后，VinFast现有股东将持有合并后公司约99%的股份。

投融资

为商家提供商务聊天解决方案的Mimin获得种子轮融资：一项来自去年的数据显示，现阶段，近86%的印尼居民会通过社交媒体和聊天App购物。Mimin则正在致力于简化这一流程，希望通过其自动化商务聊天解决方案和订单管理平台帮助商家能够更快、更准确地处理订单，并为其业务增长提供相应的见解和分析。

据介绍，目前，Mimin已进入了当地的20个省份和55座城市。Mimin表示，公司不仅与食品&饮料、时尚、日用品方面的企业展开了服务，同时也和当地政府有着合作，从而为该地的中小微企业社区提供相应的培训和指导。

新加坡咖啡连锁品牌Flash Coffee完成5000万美元融资：Flash Coffee由前Foodpanda首席营销官Brunier和前贝恩公司高管Sebastian Hannecker于2020年创立，主打性价比模式。据介绍，Flash Coffee提供的优质咖啡的价格通常可以比星巴克低50%左右。

在市场表现方面，Flash Coffee表示，过去两年里，公司经历了强劲增长，其21年的收入同比增长23倍，并在次年继续同比增长4倍。

Aerodyne计划在C轮融资中最多融资2亿美元：据悉，在日前于澳门举办的第三届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2023）期间，马来西亚无人机服务提供商Aerodyne Group创始人兼集团首席执行官Kamarul A Muhamed对动点国际表示，计划在其C轮融资中筹集1亿至2亿美元。不过，Kamarul没有透露这轮融资的时间规划。但他也透露，这轮融资将用于扩张和并购。

观点&观察

区域黑马频出的后出海时代，移动营销还能有哪些打法？：近期，全球营销衡量与体验管理平台AppsFlyer发布了业内首个市场排名指数报告《广告平台综合表现报告——区域特别版》。报告基于对200多个国家和地区的多项数据的梳理，通过区域量级、用户价值、广告花费以及市场渗透率潜力四个维度的16项指标，帮助移动营销领域从业者更好地去思考哪些区域值得去重点发力，以及如何去重点发力的问题。

出海风险防范：争议的解决方式：中资企业在出海投资时，通常会在合同中包含一项有关争议解决的条款。然而，在签订合同时，由于双方关系融洽友好、对未来合作有信心，争议解决的安排往往会被疏于考虑，初期讨论争议解决也不符合交易习惯。但是在国际交易上，争议解决却具有关键作用。在国际贸易的语境中，争议解决往往情况复杂，费时费力。因此，在合同中，争议条款成为了维护合同一方公平的底线。本文从争议解决的方式、商事仲裁机构的选择以及条款设计三方面解构，为出海投资保驾护航。

活动

BEYOND Expo 2023 在澳门开幕，重新定义科技：5月10日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2023）于在澳门威尼斯人金光会展中心开幕，本届主题为“重义科技Technology Redefined” 。在为期三天会议期间，BEYOND大会会着重关注可持续发展、生命科学、消费科技三大领域的技术展示和讨论，并举办多场国际投融资峰会以及初创公司路演，给行业里的新生势力公司展示的舞台。

5月10日上午，BEYOND Expo 2023 的开幕式在澳门威尼斯人剧院会场重磅举行，一起探讨各个行业如何在未来用科技来赋能。BEYOND Expo联合创始人贺建东首先进行本次大会的开幕致辞。澳门特别行政区行政长官贺一诚；中国科学技术协会主席万钢；广东省人民政府省长王伟中在开幕式致辞。中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任郑新聪；十二届全国人大外事委员会副主任委员、中国社科院“一带一路” 、国际智库专家委员会主席、蓝迪国际智库专家委员会主席赵白鸽；中华医学会会长、中国科学院院士、北京协和医院名誉院长教授赵玉沛；中华人民共和国外交部驻澳门特别行政区特派员公署特派员刘显法；澳门特别行政区政府经济财政司司长李伟农；运输工务司司长罗立文；BEYOND Expo联合创始人卢刚列席开幕式。