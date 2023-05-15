根据 Canalys 发布的最新报告，2023 年第一季度全球平板电脑出货量为 3170 万台，同比下降 18%。这是自 2020 年第一季度新冠疫情爆发以来的最低出货量，当时平板电脑的供应和分销都受到重挫。虽然短期内出货量将徘徊在疫情前的水平，但厂商将从高端消费市场，以及商用和教育领域平板部署的增加中受惠。

2023 年第一季度出货量大幅下降之前，促销活动曾经如火如荼地展开，帮助市场保住了 1% 的增长率。Canalys 的研究经理Himani Mukka表示：“平板电脑的需求量在节日季（假日季）后下降一直是意料之中的事，但这一次，在高通胀背景下消费降级问题尤为严重。此外，随着疫情驱动的大量需求逐渐消失，市场开始进行结构性调整。因此，平板电脑厂商和零售商将处理库存作为第一要务，同时，针对目前更温和可预测的需求，重设了市场预期。不过，在过去两年中，全球平板电脑的保有量大幅增长，因此在未来换机时，仍有大量机会将用户推向价值链高处。厂商已经开始努力进行芯片组创新、为内容消费提供更好的显示屏以及提高生产力，从而提升用户体验并进行产品迭代。在混合工作方式的趋势中，提高平板在可互操作设备生态系统中的重要性，对帮助厂商保持增长势头尤为重要。华为、OPPO 和小米等厂商通过实施这一战略已经取得一定的成功。”

Mukka补充道：“除了消费市场，平板电脑厂商还将在商业和教育行业发现新的增长机会。在面对经济挑战时，有些企业和公共部门的采购出现停滞，但预算有望逐渐恢复。在亚洲市场，教育领域的需求将大力提升平板电脑销量，尤其是中低端安卓平板，而随着医疗和制造业等垂直行业的数字化，一部分工作将通过平板来实现。” Canalys预计，平板电脑的整体需求将在 2023 年下半年迎来复苏，并在 2024 年加速增长，出货量将保持在疫情前的水平之上。

尽管苹果平板电脑出货量同比下降了 17%，但仍以 1240 万台稳居全球平板电脑市场之首。上一季度，苹果曾极力填补渠道需求大量出货，加上第一季度没有新品发布，导致这个季度 iPad 的销量相对低迷。三星的出货量下降了 14%，以 670 万台位居第二。排名第三的亚马逊出货量为 250 万台，同比下降 30%。联想勉强保住了第四名的位置，但其平板电脑出货量在前五大厂商中跌幅最大，下降了 37% 至 190 万台。由于中国本土市场需求强劲，华为仅小幅下降，以 4% 的跌幅位列第五。