ChatGPT联动脑机接口，用脑电波回邮件！科幻成真了

国外某公司发现，ChatGPT已经可以用于脑机接口实验了。不过也有眼尖的网友点出：这个过程是不是提前预设好回复邮件的prompt，非常重要。

ChatGPT，已经可以用于脑机接口实验了！

近日，Araya公司的一个团队，利用高密度脑电图(EEG)设备成功地实现了脑机接口操作。

研究者构建了一个脑电图和AI相结合的系统，然后使用非侵入性高密度脑电设备，在语音过程中获取了脑电数据，然后把这些数据用于训练AI模型。

在实验中，他们直接用脑电波和ChatGPT，就能操作Gmail。

在实验中，被试者带上EFG设备后，首先在前5封邮件中，选择了自己要回复的邮件。

小声说「紫罗兰」，获得对应的脑电波。

紫罗兰色的这封邮件，随即就被打开了。

选择「回复」，然后就可以回复这封邮件了。

小声说「绿色」，获得对应脑电波。

随后，ChatGPT创建了4种回复。

小声说「橙色」，获得对应脑电波。

选择发送。

小声说「洋红」，获得对应脑电波。

可以看到，邮件就被成功发送出去了。

研究者表示，他们的目标是开发BMI（脑机接口），通过进一步发展这项研究，让残障人群也能参与社会互动和沟通。

更多的细节会在随后公布。

来源：新智元