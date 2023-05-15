近日，专注于第三代体内自组装外泌体递送RNA核酸药物技术的艾码生物（ExoRNA Bio）宣布完成数千万天使+轮融资。本轮融资由越秀产业基金领投，京新药业、鼎心资本、南京大学生物医药行业校友会跟投，原股东鼎晖投资继续跟投加仓，璞湾资本担任此轮独家财务顾问。本轮融资将主要用于加速公司技术平台的产业转化，同时推进艾码生物今年面向亨廷顿舞蹈症的首条自研管线的IND申报工作。

艾码生物成立于2022年初，正致力于开发出更多能在实际治疗中惠及更多尚未满足临床需求的病患的产品，特别是针对中枢神经系统疾病等的治疗药物，打造平台型RNA创新药企业。

越秀产业基金管理合伙人、总裁卢荣表示：全球细胞与基因治疗快速发展，有望成为继小分子靶向药、大分子生物药以后的第三大生物医药支柱产业。艾码生物致力于在中枢神经系统（CNS）疾病等重大临床需求尚未满足的疾病领域取得突破性治疗技术以开发小核酸药物。我们很高兴领投艾码生物，看好企业的技术创新性及产研结合优势，相信管理团队多年的学术积累和丰富的产业化经验，能够推动全球创新的自组装外泌体递送技术完成真正的临床落地革新，进而同步解决核酸递送和中枢神经系统疾病穿越血脑屏障的递送难题。未来越秀产业基金将践行赋能式投资，整合产业链资源，推动艾码生物与被投企业产业对接，持续打造细胞与基因治疗产业投资生态。