每月有超过6000万散户访问的全球最大的财经数据、工具和新闻平台Investing.com（英为财情）近日宣布，最近完成了对Streetinsider.com的收购和整合。Streetinsider.com是股市突发新闻最受好评的优质来源。

通过收购StreetInsider，一直专注于为其用户提供实时优质数据、工具和新闻的这家全球财经平台正在扩大内容，提供影响市场的新闻、分析和独家内幕信息的突发头条新闻。在此过程中，Investing.com正进一步为散户提供了他们做出更好的投资决策所需的工具和信息。

自1999年以来，StreetInsider一直为华尔街的精英投资者提供实时的内部市场观察，提供只有特定市场参与者才能获得的信息。该机构与其他新闻服务不同的地方在于它致力于对世界各地影响市场的重要事件做出最快速的评论。

Investing.com将把StreetInsider的各种核心新闻服务——包括著名的热门榜单、Rumors、Trader talk、Momentum Movers和Trading Halts，整合进其为全球超过6.9亿用户提供服务的移动应用和网站。

这些全新增强的突发新闻订阅将结合免费和仅限InvestingPro用户使用的付费内容。InvestingPro是Investing.com为更好的投资者决策打造的优质订阅服务。StreetInsider将继续作为一个独立的服务运营，提供一些通过StreetInsider独家提供的订阅服务。

StreetInsider创始人Lon Juricic表示：“我们非常荣幸能够加入Investing.com团队，为所有投资者打造一个公平竞争的环境。更为重要的是，Investing.com对StreetInsider的收购证明了在当前这个‘信息时代’，内容才是王道。我们期待看到，将我们的新一代即时股市新闻分析与Investing.com的实时优势数据相结合，为广大个人投资者带来前所未有的强大工具箱。”

Investing.com首席产品官Shlomi Biger表示：“此次收购StreetInsider，表明Investing.com计划在优质突发新闻领域加大投资力度，让所有人都能获得和承受来自金融市场的信息。无论是免费访问Investing.com，还是订阅我们的InvestingPro付费服务，我们目的是让全球数百万用户继续利用这些工具，帮助他们在金融市场释放出真正的成功交易潜力。”

Investing.com母公司Joffre Capital创始合伙人 Ding’An Fei表示：“我们持续致力于利用更具市场影响力的突发信息，使Investing.com在竞争中独树一帜。此次收购强化了我们的愿景，即为个人投资者提供所需数据、工具和内容，帮助他们做出明智的投资决策，尤其是在市场动荡时期。”

对StreetInsider的收购巩固了在Investing.com 2022年5月推出的InvestingPro付费订阅服务带来的良好发展势头，该服务以合理的价格为散户提供更强大的金融工具，使他们能够更有效地与机构投资者竞争。

Investing.com在2021年收购Finbox后，推出了InvestingPro。Finbox提供了全球各地上市公司的最新详细数据，其中包括海量的线上估值模型和风险指标。作为InvestingPro的前身，Finbox与S&P Market Intelligence合作，覆盖了全球6万多家公司，并利用Investing.com平台，让全球散户获得全球最大的投资银行和基金经理所使用的相同数据。

自从2012年12月购买域名后，Investing.com的流量从2013年的月均5000万次页面浏览，飙升到2016年的4亿次,而今已超过40亿。SimilarWeb数据显示，该金融市场平台有33个语言版本，用户覆盖136个国家，目前是全球最大的财经网站。