南京红云生物科技有限公司（以下简称“红云生物”）宣布完成近亿元人民币B+轮融资，由荷塘创投、泰州华银金投联合领投，仁金投资和泰州天使基金跟投，现有股东夏尔巴投资持续加持。凯乘资本担任本轮融资独家财务顾问。所融资金将助力红云生物在中国和美国同时开发新一代EGFR抑制剂H002在非小细胞肺癌患者中的临床试验，同时加速推进基于红云生物独特的结构药理学平台的管线和技术建设。

红云生物是一家以结构药理学为核心，整合分子动力学模拟、计算化学和人工智能（AI）等前沿计算技术的临床阶段小分子创新药物研发公司。红云生物在多个以临床需求为导向的靶点领域积累了独有的结构生物学数据和算法模型，并建立起多项小分子精准药物研发管线，覆盖了肿瘤、罕见病及其他具有高度未满足临床需求的治疗领域。目前公司自主研发的全新小分子药物H002已在中美开展一期临床试验研究，有望成为下一代EGFR-TKI抑制剂的最优选择。同时，公司一款针对乳腺癌等多种肿瘤的首创靶点项目已进入PCC阶段，预计在2024年申报临床。

对于本轮融资，红云生物CEO廖迈菁博士表示，红云生物在过去的一年多时间里，从一家行业领先创新理念的早期研发公司成长为具有全球视野的临床阶段创新研发企业，我们非常感谢投资人和我们临床试验项目的专家和合作机构的持续认可和坚定支持。红云生物将继续吸引行业优秀人才，聚焦患者和临床需求，融合多种新技术手段，研发基于蛋白动态结构洞见的最佳创新靶向药物，以全球理念积极推进临床开发和合作。

荷塘创投董事总经理邱庆表示，非常高兴参与红云生物本轮融资。红云生物拥有一个科研与产业背景结合的高效执行团队。公司以结构药理学为核心技术，基于实测候选分子和靶点的复合结构，结合计算手段了解药物和靶点的动态结构优化药物设计，这是值得布局的前沿技术领域。公司在此技术平台上开发的新一代EGFR抑制剂研发数据详实、令人鼓舞，我们期待公司产品能对临床三代EGFR抑制剂耐药的迫切需求提供更安全有效的解决方案，造福更多患者。

泰州华银金投董事长杨淼表示，红云生物拥有领先的基于结构药理学的新药设计平台，在原子分辨率水平精准把握靶蛋白及其突变体的结构和功能，辅以人工智能、分子动力学模拟和计算化学赋能的苗头化合物发现与先导化合物优化技术，攻克耐药靶点和有巨大临床潜力的全新靶点，我们非常看好红云生物未来的发展。

仁金投资执行事务合伙人梁建萍表示，红云生物新一代EGFR抑制剂H002，采用独特的机制设计，突破了此前在这一靶点研发时所遇到的靶点活性和靶点选择性难以兼顾的问题，并实现了针对包括奥希替尼耐药突变、二代突变、一代突变在内的EGFR突变有效，H002不仅可以解决耐药患者的问题，对于不耐药患者的一线治疗新一代EGFR抑制剂也拥有广阔的市场，期待产品早日获批上市。

泰州天使基金合伙人张筱燕表示，红云生物是我们首个投资布局的生物医药项目，我们非常看好红云生物的团队和技术平台，特别是H002产品是红云团队经过多年研究的成果，在细胞和动物模型的试验中均表现出对于多种单突变体、双突变体和三重突变体具有明显的抑制作用。临床前实验结果也显示出H002良好的生物利用度和组织分布及药物治疗窗口，临床初步数据也展现出H002良好的药效和安全性，期待更多产品数据的披露。

夏尔巴资本合伙人邢丞表示，我们持续看好红云生物的技术平台和创新管线，特别是H002的临床数据更让我们感到兴奋，这也充分展现出红云技术平台愈发成熟、团队对靶点和临床转化的深刻理解，我们对公司未来的发展非常有信心。

凯乘资本合伙人刘宇恒博士表示，非常荣幸能够协助红云生物完成本轮融资。去年以来的医药生物资本寒冬下，包括Ventus Therapeutics完成的上亿美元融资、以及武田制药向Nimbus Therapeutics支付40亿美元首付款引进TYK2抑制剂，都说明基于结构药理的药物开发是小分子创新药研发的制高点。而红云生物基于丰富的“实战经验”打磨出的包括结构药理学、蛋白质动态模拟、超高通量筛选和全新的AI技术平台，以及由此发现的药物分子，表明公司也已站在了这一领域的全球前列。非常感谢红云生物团队对凯乘的信任，希望红云生物加速在研管线的推进，早日造福患者。