总部位于新加坡的循环经济初创公司ecoSPIRITS日前宣布，已在其得到超额认购的A轮融资中筹集到了1000万美元融资。

据了解，本次融资由纽约循环经济投资机构Closed Loop Partners领投，并得到了Proterra Asia、Pavilion Capital、Convivialité Ventures、以及其现有投资者Wavemaker Partners的参投。

根据声明，此次融资将用于加强ecoSPIRITS在烈酒和葡萄酒闭环包装方面的技术水平，并加速其研发计划。此外， ecoSPIRITS也透露，这笔资金还将用于扩大公司在全球主要市场（包括美国）的业务，并扩大其在迈阿密、伦敦、新加坡和上海的区域客户和工程团队。

EcoSPIRITS于201 年在新加坡成立，是一家为高档烈酒和葡萄酒开发低碳、低废品配送技术的初创公司，旨在通过其闭环配送系统减少酒品供应链中的包装浪费。具体而言， ecoSPIRITS会将产品转移到其4.5升容积的可再填充的EcoTote容器中，然后将其发送到酒吧以与EcoSpirits的Smartpour酒龙头一起使用。

EcoSPIRITS表示，公司已为四季酒店等合作伙伴节省了每瓶550克的碳排放量，而这一数额约占烈酒分销和消费碳足迹的80%。

在市场表现方面，据悉，ecoSPIRITS的技术现已经进入了亚太、欧洲和美洲的超过15个国家/地区。并且，其技术已被超1500家酒吧、餐厅、酒店所采用。

针对未来发展，EcoSPIRIT称，公司目前正在致力于建立其全球闭环服务网络，并计划将业务扩展到25个国家/地区。