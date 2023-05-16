沃飞长空作为中国电动航空头部企业，一直致力于推动空中交通技术的创新和应用。沃飞长空在5月10日下午于BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）上首次公开发布AE200，沃飞长空CEO兼首席科学家郭亮博士出席并发表演讲。

作为一种革命性的空中交通范式，AAM（Advanced Air Mobility）具备安全、清洁、经济的显著特点，目前已受到了世界各国政府的大力支持，并将于未来服务于城市内/城际的多样化出行需求。沃飞长空作为中国电动航空的领军企业，具备出众的飞行器正向研发、系统集成能力与民用航空器适航认证经验。

2022年8月，沃飞长空展示了其eVTOL全尺寸技术验证机，于同年11月拿到中国首张有人驾驶载人eVTOL型号合格审定受理申请通知书。如今，沃飞长空自主研发的AE200已完成原型机首飞并在局方指导下全面启动型号合格审定工作，此次在澳门科技展上首次亮相。

吉利沃飞长空AE200为一型坚持正向研发与严格适航的5-6座级倾转动力纯电动垂直起降飞行器（eVTOL）/飞行汽车，可以更大载重和航程满足城市群内/市域间零排放、低噪音、高频次商业运营的使用需求。AE200将坚持高性能、高安全、高舒适的设计要求，不断推进城市智慧立体交通场景的实际落地。

郭亮表示，沃飞长空一直致力于将科技创新与实际应用相结合，为人们带来更安全、更高效、更舒适的出行体验。AE200将为城市空中交通的快速发展提供更多选择和更好的解决方案。沃飞长空将继续致力于推动AAM的发展，不断创新，为人们的生活带来更多美好。