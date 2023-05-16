昌进生物近日在第三届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2023）中举行全球新品发布会并荣获可持续发展创新大奖。本届博览会于澳门威尼斯人金光会展中心举行，主题为“重义科技Technology Redefined”。BEYOND大会着重关注可持续发展、生命科学、消费科技三大领域的技术展示和讨论。

在本次大会上诸多优秀的企业发布了自己全新的产品，让人耳目一新。其中，昌进生物发布了克鲁维蛋白及创新替代乳制品专业应用系列。该系列产品包括克鲁维蛋白原料，以及基于该原料开发的创新替代乳制品专业应用产品——奶油、涂抹芝士、芝士粉、冰淇淋；应用产品归属于昌进生物旗下品牌“创生活ChangingPRO”。该系列产品源于自然——菌株源自纯净的香格里拉；又高于自然——通过诱变进化等先进技术创造源自天然的未来食品。

在本次大会的颁奖环节，昌进生物荣获可持续发展创新大奖，该奖项是主办方依据联合国可持续目标标准进行评选，昌进生物符合消除饥饿、可持续城市和社区、负责任消费和生产、气候行动等多项标准。

5月9号，在Beyond Expo 2023欢迎晚宴上，昌进生物与威尼斯人酒店名厨团队合作，为数百位宾客提供了克鲁维蛋白纯素芝士粉配薯条。克鲁维蛋白纯素芝士粉是本次首发的创新替代乳制品专业应用系列产品之一，它不含动物成分、支持常温运输储存，富有芝士醇香，并具备可持续发展的优势。

本次昌进生物的新品发布会收到极大关注，在展位上各类访客络绎不绝，其中包括政府领导、澳门知名酒店餐饮集团、投资机构等，部分国际权威媒体也对昌进生物创始人兼CEO骆滨进行了采访。

昌进生物是中国首家同时具备微生物蛋白和生物合成蛋白双赛道技术实力的食品科技企业。公司自主技术自主研发，致力于为可持续发展、保障粮食安全、提升食品营养健康等方面作出积极贡献。公司通过诱变与实验室进化等方法迭代选育出高效量产的专有菌株，产出的微生物蛋白生产周期短、效率高、环境友好。已在中国获得了食品生产许可，并以其独特的营养价值及质构形态应用于食品工业多个品类。公司通过基因工程和精密发酵技术已完成生物合成乳清蛋白的开发。基于公司搭建的多个底盘细胞与模块化的内源基因元件库，研发周期大幅缩短，已连续完成多种不同来源蛋白的异源表达。