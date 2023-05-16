5月10日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2023）在澳门威尼斯人金光会展中心开幕。

本次展会作为23年粤港澳大湾区的顶级科技活动，华为、科大讯飞等众多科技巨头企业也将在活动中展现最新的技术及科技应用。其中刚结束讯飞星火认知大模型发布会不久的科大讯飞，在发布会后首个工作日迎来了股票涨停，在本次BEYOND活动中讯飞除带了翻译机、录音笔、麦克风等王牌智能硬件外，还带来了大模型应用产品讯飞AI学习机、软件产品“讯飞听见会写”，以及“会写”关联的讯飞智能麦克风M2，并宣布智慧办公产品“讯飞听见智慧屏2代”即将发布。

记者现场体验AI写稿，今天首发头条有了

作为中国GPT相关技术应用产品，讯飞听见会写作为网页端的智能应用备受关注，其“AI会议纪要、语篇规整、一键成稿”的能力在发布会现场得到记者的一众惊叹，该产品除了对传媒人员的内容生产效率提升有较大帮助，还可应用于普适的职场办公交流中。讯飞听见会写可基于对音频文件的内容AI分析，自动生成会议纪要、工作代办、工作计划，并支持基于原文内容进行AI对话和内容追溯。在5月6日结束的发布会上，在董事长刘庆峰发介绍大模型后，讯飞听见会写立刻写出了一篇新闻稿件。

BEYOND活动现场，部分记者现场体验了讯飞听见会写的“一键成稿”功能，并表示“今天的首发头条有了！”。

布局粤港澳大湾区，讯飞听见助力大湾区与内地沟通无障碍

澳门地区的通用语言为英文、中文粤语，而大陆地区则以中文普通话为主各地语言习惯不同。随着经济和文化的不断发展，港澳地区与大陆的交流合作不断加深，无障碍交流成为了促进沟通的重要桥梁。作为亚太地区知名的人工智能及语音企业，科大讯飞多语种沟通无障碍上深耕多年。

讯飞听见App作为科大讯飞语音转写翻译的标杆应用，目前已经覆盖5500万用户，支持粤语及其他十余种语言的转写和翻译服务，在2023年的全国两会中，香港媒体使用讯飞听见App高效记录两会重点内容，写稿速度更快！同时讯飞听见字幕也可以将粤语视频进行AI字幕添加，无需手动打字幕和时间戳，新闻速递效率更高。

讯飞听见同传作为顶级峰会必备的上屏翻译服务，目前同传客户端为用户提供9国语言同传服务，并支持与各类远程视频会议软件兼容，实时会议交流双语字幕翻译，让线下会议、远程会议实现跨语种沟通无障碍。此前讯飞听见同传已经为澳门理工大学、澳门扶康会、香港理工大学、香港科技园集团等均提供同传翻译服务。

粤港澳大湾区辐射全球化业务，软件出海成为讯飞听见后续发力点

讯飞听见相关负责人表示，讯飞目前在国际化业务发展速度较快，除BEYOND活动外讯飞成为了国际赛事标配的语音转写、翻译类供应商，包含北京冬奥会、成都国际世乒赛，以及7月份即将举行的成都国际大学生运动会等。让无障碍交流、赛事沟通办公效率提升作为中国AI企业的名片。C端市场布局上，早在2021年讯飞听见App日本版“Voiter Notes”已经在日本应用市场上架，支持日英转写服务，开拓了中国AI企业出海海外的先例。

期待更多中国企业能够用科技实力刷新中国企业在世界的名片。