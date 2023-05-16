为加速推动RedCap产业发展，近日，中国联通联合中兴通讯在河南洛阳建设FDD 900MHz、FDD 2.1GHz和TDD 3.5GHz等多频协同的5G R17 Redcap试验环境，在中国联通研究院和河南联通现场组织下，通过开展网络功能试验、Redcap终端与传统5G终端的共存试验，充分验证了中国联通当前5G全频段网络的开通RedCap功能的技术可行性，为5G Redcap商用奠定坚实的基础，相关工作的完成是5G Redcap技术迈向商用的重要里程碑。

当前5G在行业的规模化应用已进入关键期，5G RedCap作为面向中高速物联场景的关键技术和解决方案备受关注。

Redcap技术方案可以大幅降低终端对射频和基带元器件的要求，在减小功耗的同时获得更高的续航能力。5G RedCap方案可继承5G网络切片、低时延、高精度授时等优势，相比4G物联网技术更具有代际优势，有利于模组、终端类设备在行业广泛应用。

未来，5G RedCap方案可主要应用于视频监控、工业传感器和可穿戴设备等领域，满足如智能电力、智能物流、智能港口、智能制造等垂直行业应用场景。根据各大市场咨询机构的预测数据，到 2025 年，国内可穿戴、视频监控及电力行业终端规模均可达千万量级，5G RedCap应用市场前景广阔。

后续，中国联通将进一步打造5G Redcap的商用场景示范案例，探索Redcap多样化应用场景。