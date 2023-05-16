近日，利用遗传学和人工智能技术开发创新免疫疗法的生物科技公司药物牧场宣布完成C轮首批融资，总额为2700万美元。本轮融资由数字医疗产业基金YD Capital领投，嘉善国投和贝达基金跟投，原股东苇渡创投和德同资本继续加持。浩悦资本担任本轮融资独家财务顾问。

据悉，药物牧场将利用此轮融资继续开展DF-006的临床试验，并将First-in-class新药DF-003推进到I期临床。

作为First-in-class新药的DF-006是一款口服ALPK1激动剂，能有效激活肝脏先天免疫，从而产生强大的免疫功能应答。DF-006临床前抗HBV活性数据近期已发表在肝病领域顶级刊物《肝病学》。

DF-006已顺利完成健康受试者I期临床（ACTRN12621000592842）第一部分和第二部分的单次和多次递增剂量评估。DF-006将在全球多中心试验的第三部分对慢性乙型肝炎患者进行评估。新西兰奥克兰大学医学教授、奥克兰医院首席肝病学家、移植医生和新西兰肝脏移植部门副主任Ed Gane教授评价说：“当前对于治疗乙型肝炎仍然缺乏有效手段，而DF-006代表了一种全新机制的疗法，可以激活人体自身免疫，帮助清除病毒感染。我们期待DF-006在未接受和曾接受过治疗的慢性乙肝患者中的进一步测试。”

同时，药物牧场成功选定DF-003作为肾病和心血管疾病以及罕见眼科遗传疾病ROSAH的临床候选药物。DF-003是药物牧场推出的又一款First-in-class新药，作为口服ALPK1激酶抑制剂，将于2023年进入I期临床试验。药物牧场首席执行官兼董事Henri Lichenstein博士评论说：“全世界有数亿人患有心血管和慢性肾脏疾病。我们已经验证ALPK1是与心肾疾病相关的一个新靶点，并开发了第一个ALPK1抑制剂的临床候选药物。”

“ROSAH是一种会逐步导致失明的罕见遗传性疾病，由ALPK1突变导致长期激活引起，”法国里昂大学医院内科教授Yvan Jamilloux博士说，“DF-003是一种有效的ALPK1激酶抑制剂，我们认为DF-003很有希望成为一种专门针对ROSAH病源的个性化药物。”