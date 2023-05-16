本田为欧洲市场推出了第二款电动车型。e:Ny1 是一款基于本田新开发的前置电机驱动平台 e:N Architecture F 的纯电动紧凑型 SUV。电动机产生 150 kW 并配备 68.8 kWh 电池，使 EV 可以达到根据 WLTP，一次充电可行驶 412 公里。

“电动传动系统组件的巧妙包装”提供了“非凡的内部空间和舒适性”。ie 具有 15.1 英寸触摸屏、多种存储选项和手持设备无线充电功能。车辆本身可以在 45 分钟内从 20% 充电到 80%（直流快速充电）。目前还没有关于 e:Ny1 的上市日期和价格的任何信息。然而，它将补充该汽车制造商在欧洲的 BEV 产品组合，该产品目前仅包括小型车本田 e。

“e:Ny1 是我们在欧洲电气化之旅中顺理成章的下一步，”本田汽车欧洲公司高级副总裁汤姆·加德纳 (Tom Gardner) 说。“这款最新的 SUV 体现了本田对电气化的承诺，是本田电气化之旅的最新一步。”本田还推出了第六代最畅销的 SUV 车型 CR-V。新款 CR-V 将于今年晚些时候在欧洲推出，不仅作为全混合动力 (e:HEV)，而且首次作为插电式混合动力 (e:PHEV) 推出，纯电动续航里程为 82 公里.

重新设计的 CR-V 配备了“40 毫米长的轴距允许 16 毫米的后排腿部空间，以及 18% 的行李容量”，Hond 在其声明中写道。该车也是第一款配备本田全新全向安全和驾驶辅助系统“Sensing 360”的车型。

如果这还不够，本田还有一个：新推出的 ZR-V SUV 旨在缩小 HR-V 和 CR-V 之间的差距，并将于 2023 年秋季作为全混合动力车在欧洲上市。

1月，本田宣布成立一个新部门，以加强其组织结构内的电气化业务并加速发展。据报道，本田希望到 2030 年在全球范围内推出30 款电动车型，并依靠三个专用 EV 平台。