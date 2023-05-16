近日，上海橙科微电子科技有限公司（简称“橙科微电子”）完成数亿元C轮融资。本轮融资由新潮创投领投、鼎心资本、兰石资产跟投，云岫资本担任本轮融资独家财务顾问。

随着ChatGPT的迅速走红，全球掀起超大模型建设热潮，进而带来了更高的算力需求，推动数据中心的扩容和升级。光模块作为数据中心内设备互联的载体，需求量随之增长。据Lightcounting，2023年国内光模块市场规模达64亿美元，未来三年CAGR达20%。

光通信产业链逐渐向我国转移，国内光模块厂商市场份额不断提升。2021年我国光模块厂商中已有中际旭创、华为、海信宽带、光迅科技、华工正源和新易盛进入全球前十大光模块厂商，已占据全球前10中6席名额，光通信产业链正逐步向国内转移。

光模块DSP芯片主要由海外厂商垄断，尚需国内厂商突破。光模块DSP芯片主要用于处理调节衰减光信号，是高速光模块中最核心的电芯片，为高速光模块必要配置。新一代50G网络标准的光模块需要每个模块里配置一颗DSP芯片对衰减的信号进行处理，DSP因为具备高性能、处理能力强的优势，比CDR更适用于数据中心等高速数据传输领域。而目前光模块DSP芯片主要由海外厂商Inphi和博通占据，几乎无国内玩家参与，光模块DSP亟待解决自主可控问题。

橙科微是国内稀缺的高速率光模块DSP芯片提供商，其创始人曾作为全球半导体公司Serdes开发者，具备高速Serdes研发经验，曾担任PCI-Express、SRio等多个高速数据互连国际标准制定委员会委员。公司拥有高速光模块DSP 100%知识产权，率先推出集成Driver的DSP方案，为模块厂商降本增效。其产品覆盖电信、数通市场多样化需求，数款产品已通过多家头部光模块厂商验证，并实现量产出货。

新潮创投表示：“数据中心作为数字经济的核心基础设施，是新潮重点布局的领域。DSP作为光通信的重要一环，研发难度极高，需要深厚的行业经验积累与下游客户的持续支持与打磨，橙科微作为国内率先推出产品并量产出货的玩家，未来将持续引领行业创新，推动产业链实现自主可控。”

兰石资产创始合伙人刘淑清表示：“在AI驱动技术变革的大浪潮下，数据高速互连需求激增，光模块成为算力基础设施的核心器件，而光模块DSP芯片又是光模块中技术难度最高、价值量最大的环节。橙科微由全球领先的半导体公司SerDes领军人物王珲博士带队，经过十年的技术自主研发攻关，实现了主流速率光模块DSP芯片的国产突破，获得了下游客户的认可，形成了产品升级迭代与商业化的良性循环。我们期待橙科微在接下来的发展中更进一步，为数字中国建设贡献一份力量。”

鼎心资本创始合伙人胡慧表示：“O-DSP占据产业链制高点，技术壁垒高，被誉为通信皇冠上的明珠，更是数字基础设施的底座。伴随我国信息化、数字化、智能化的建设，以数字基础设施为核心的数据中心、5G和固网建设驱动O-DSP行业进入高速增长周期。但另一方面，O-DSP国内/全球市场被美国巨头高度垄断，国产化率几乎为零，被卡脖子的问题凸显。橙科微历经多年研发和验证，厚积薄发打破全球龙头垄断，率先实现国产化并量产，有望在国产化、数字化和智能化的驱动下迎来高速增长。鼎心资本深耕硬科技投资，秉承持续投向国民经济重大领域核心环节的理念，围绕“端、管、算、存”做系统性投资布局，已在传感器、光芯片、边缘计算、DPU、无线通信和新型存储等领域提前卡位，并持续聚焦行业深水区投资机会，此次战略布局O-DSP赛道正是投资深水区的集中体现。我们看到橙科微创始团队在该领域的深厚积淀，也期待橙科微在AI算力网络、车载以太网等新兴领域发挥出更大的价值。”

云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥表示：“随着东数西算工程、ChatGPT爆发带来的算力需求提升，数据中心硬件迎来快速增长。光模块作为数据中心内设备互联的载体，国内厂商已占据全球多数头部席位，亟需上游DSP芯片供应商实现国产突破，橙科微经过多年技术积累，目前已实现多场景多产品布局，并率先实现高速光模块DSP芯片量产出货。未来有望凭借其深厚的技术积累，持续拓宽产品应用场景，成为世界领先的系统级芯片公司。”