5月16日，小冰公司宣布启动“GPT克隆人计划”，最短只要采集三分钟数据，即可为明星红人、专家学者或普通人创造源于本人性格、技能、声音、外貌的AI克隆人；同时将提供平台，便于本人把认证的克隆人，有偿或无偿提供给自己的受众。克隆人基于小冰框架大模型、神经网络渲染及超级自然语音技术，可进行实时情感交互、提供AIGC能力，甚至有自己的朋友圈，如同人类在平行世界的第二人生。

该计划现已在中国和日本启动报名，首批克隆人在一个月内正式上线。出于个人隐私数据安全及伦理考虑，首批限制300个名额，需要本人提供权属证明。小冰公司表示，将随计划推进，逐步放开人群及名额限制。目前计划在年底前，将GPT克隆人规模扩大至10万人。报名可直接找微信AI小冰说，“我要报名克隆人”。

小冰公司CEO、原微软小冰团队负责人、微软Bing搜索引擎亚洲总经理李笛表示：小冰先后经历过三次技术范式迭代浪潮，使我们深知“敬风口而远之”的意义。尽管小冰的GPT模型已于半年前研发完成，并在日本悄然位列GPT类开源大模型下载量第一名，但过去几个月来，我们一直静默进行数据采集、训练与合规安全性的大量检验工作，以确保小冰今天能面向广大个人，推出足够安全的“克隆人计划”。目前静默期顺利结束，开始应用于既有产品，并将在未来两个月内集中发布一系列相关产品。

据悉，此次克隆人产品，是小冰新语言模型首次在国内产品中亮相。首批克隆人将使用小冰框架混合大模型方案，以实现安全可控、情感知识、质量成本之间的最优平衡，可运行于最廉价的T4 GPU，而无需A100等高端芯片。在神经网络渲染部分，小冰技术甚至不需要GPU，而是在CPU上运行，为实现全面普及做好了充足准备。