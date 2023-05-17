在推出紧凑型电动送货车 E-Transit Courier 几周后，福特现在还推出了其乘用车版本 E-Tourneo Courier。这款电池电动五座车的长度不到 4.40 米，采用“SUV 风格的设计”，旨在为乘客和行李空间提供宽敞的空间。输出功率为 100 kW，驱动系统与E-Transit Courier相同。充电功率的规格也相同：公告中没有透露电池容量，但可以通过高达 11 kW 的交流电和高达 100 kW 容量的直流充电站进行充电。福特确实透露，“典型的夜间 AC 充电从 10% 到 100% 需要 5.7 小时”。

使用直流快速充电器，客户可以在大约 10 分钟内增加 87 公里的续航里程，并在 35 分钟内从 10% 充电到 80%。与 E-Transit Courier 类似，E-Tourneo Courier 计划在 2024 年底之前投放市场，并将于 2024 年下半年在罗马尼亚克拉约瓦与 Puma crossover 一起生产，后者也将在到 2024 年提供 EV 型号。

正如欧洲福特 Model e 总经理 Martin Sander 所说：“E‑Tourneo Courier 等激动人心的新产品是福特在欧洲的未来——电动、有趣和被对冒险的不安需求所推动。我们的新型全电动多功能车是我们斥资数十亿美元在全球范围内扩大电动汽车生产规模并为我们的客户提供联网必备车辆的最新证明。”

福特在 3 月份将其汽车业务重组为三个不同的部门，其中 Model e 负责电动汽车。这家美国公司还预计，电动汽车业务的增加成本将达到数十亿美元，而且预计 2024 年将实现盈利。