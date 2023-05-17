亚琛工业大学和分拆公司 e.Volution 开发了一种循环经济电动汽车，由于采用模块化升级，预计可以使用 50 年。这已经是他们的第二个模型了。e.Volution GmbH 的创始人是 Günther Schuh 教授，他创立了 StreetScooter 和 e.GO。根据公告，他想表明未来的生产概念“可以使电动汽车的制造和运营成本大大降低，并且更具可持续性”。

“下一代汽车生产概念”要求通过用耐用的底盘和可更换的较短寿命的外部和内部组件替换自支撑车身来实现汽车的新模块化。其基础是电力驱动，因为根据 e.Volution 的说法，它“比内燃机持续时间长 4-5 倍”。

e.Volution 展示了它的前两款基于 Oscar 底盘的车辆：Meta，它是去年作为公司班车（6-7 座）推出的，为通勤者提供多媒体办公工作站，以及具有短轴距和长轴距（5 – 和 7 座）作为长途司机的公司用车或家庭用车。

e.Volution 不依靠纯电池电力驱动，而是依靠额外的燃料电池增程器来实现 750 公里或更远的“实际续航里程”。但是：氢增程器将仅在几年后的第一个更新周期中可用：“由于绿色氢的数量尚不充足”，使用液化石油气运行的双缸发动机最初将用作增程器。但由于它的模块化，它可以很容易地被替换。

Oscar 底盘（“开源汽车架构研究”）基于铝型材。这应该“大大减少”新电动汽车的开发和认证工作，标准接口也应该增加组件的规模经济。虽然 Meta 已于 2022 年在柏林的绿色科技节上展出，但该初创公司刚刚在亚琛机床讨论会 (AWK) 上首次展示了 Space。与e.Volution一起，亚琛工业大学的WZL还展示了“升级再组装工厂”的一部分，车辆可以每五年进行一次工业更新和更新。

虽然在车辆的使用寿命期间不应触摸铝型材框架——如果可能的话——“几乎所有创新和设计相关的部件，如显示器、传感器、车载电脑、电池、前大灯、外部、座椅和内部”都可以在重新组装厂更换。“特殊车辆制造商和第三方供应商的利基车辆和额外定制在经济上变得可行，”e.Volution 在声明中写道。假设电池也在其中一家重新组装工厂更换为更新的电池，e.Volution 计划提供退役电池模块作为二次使用的家庭存储。