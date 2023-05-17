上汽品牌大通已开启其Mifa 9电动客车的订单。这款七座车配有 180 千瓦的电动机和 90 千瓦时的电池，一次充电可行驶 440 公里。在德国的起价为 68,990 欧元。“豪华”和“高级”套餐的价格分别高出 7,000 欧元和 14,000 欧元，并配备天窗或 19 英寸合金轮毂等附加功能。但是，所有型号的驱动技术都是相同的。在英国，EV 的起价为 53,588 英镑，但目前似乎无法在那里订购该车型。

180 千瓦/245 马力的电动机可实现 440 公里的 WLTP 续航里程。据制造商称，在城市交通中最多可行驶 595 公里。使用快速充电器充电大约需要半小时（30% 至 80%）。Mifa 9 电动面包车配备 11 kW 车载充电器，也可以在家中通宵充电。

Maxomotive Deutschland 负责进口和销售的 Maxus 品牌经理 Karsten Dornheim 说：“通过 Mifa 9，我们首次将我们在电动汽车领域的专业知识转移到乘用车领域。”Mifa 9 是 Maxus 在德国的第一款电动汽车。它已经在那里提供货车和电动皮卡 T90 EV。后者自 3 月底以来一直有公开订单，起价为 54,990 欧元。

该皮卡配备 130 kW 电力驱动和 89 kWh 电池。根据 WLTP 的说法，续航里程为 330 公里，Maxus 补充说，电动汽车一次充电甚至可以在城市交通中行驶 471 公里。它最多可容纳五名乘客，拖曳能力可达一吨。装载区长1.48米，宽1.51米，有效载荷高达925公斤。T90 EV 配备磷酸铁锂电池，使用快速充电器可在约 45 分钟内将电量从 20% 充电至 80%。标准的 T90 EV 是白色的。然而，客户可以从简短的颜色选项列表中进行选择，包括蓝色、黑色或灰色的金属漆饰面。该选项需要额外支付 650 欧元。

“新款 Maxus T90 EV 证明高负载和替代驱动器绝不是相互排斥的。凭借欧洲首款纯电动皮卡，我们引领并撼动了汽车领域。通过这样做，我们也为我们的品牌在德国和欧洲的进一步发展奠定了基础，”Dornheim 说。