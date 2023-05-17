Ora是一家总部位于新加坡的远程医疗平台。该公司日前宣布，已经获得了一笔1000万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由TNB Aura和Antler联合领投，并得到了Gobi Partners、Kairous Capital以及GMA Ventures的参投。

目前，Ora的融资总额已经达到1700万美元。而作为本次融资的背景，Ora表示，其A轮融资为东南亚同领域（远程医疗）中规模最大的一笔A轮融资。

Ora成立于2020年，主要通过旗下个性化护肤品牌Modules、男性健康品牌AndSons、以及女性生殖健康品牌Ova为患者提供远程医疗支持、涵盖线上咨询、线上购药、药物配送、买后护理等环节。

据介绍，自21年上线以来，Ora已经向患者提供了25万次咨询服务。此外，Ora也进一步指出，其平台主要面向东南亚年轻群体，并且其中有90%的患者（38岁以下）都是首次线上接受治疗。

而作为这一现状的背景，Ora表示，当前，年轻群体中的患者往往会在就医灵活性和医疗效率方面有着更多的追求，而东南亚的医疗保健服务方和这类群体之间有着巨大的脱节。因此，随着东南亚的一二线城市中年轻群体的不断增多，Ora希望能够在相对早期的阶段进行市场切入，通过远程医疗的模式更好地满足这种日益增长的需求。

据悉，Ora目前在新加坡、马来西亚和菲律宾开展业务，并希望在今年内进入更多市场地区。并且Ora也透露，到今年底，平台也计划达成1300家销售Ora品牌产品的一级商店。