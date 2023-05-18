电气化已经成为所有汽车厂商的共识，除了传统的消费级汽车市场，货车市场也必须实现电气化，才能适配未来的发展。由于需要运送货物，同时在城市道路中需要高频配送，所以物流类型的电动车在未来更可以发挥减排的作用。

梅赛德斯-奔驰推出了其“Van Electric Architecture”，就是VAN.EA。从 2026 年起，它将成为所有新开发的中型和大型货车的基础。目标是到 2030 年将全电动货车的份额提高到 50%。

作为 2026 年的中期目标（以及其目前的电动货车产品组合），该公司的目标是达到 20% 的份额。相比之下：2022 年交付的 411,000 辆梅赛德斯厢式货车中有 14,700 辆采用电力驱动，所占份额仅为 3.6%。2026 年之后，第一批 VAN.EA 车型将实现巨大飞跃。

该平台被开发为“Purpose BEV”架构。据制造商称，与当前的燃油车型相比，它会将产品组合型号减少一半以上，但不会限制客户的应用程序选项。Mercedes-Benz Vans 特别关注 VAN.EA 的效率和性能。车辆的所有区域都经过持续优化，包括空气动力学、电力传动系统、轮胎和车身。

目标是在满足客户预期用途的最佳电池容量的情况下实现尽可能长的续航里程——因为车辆重量和价格直接取决于电池尺寸。并且：VAN.EA 能够“明确区分私人豪华商务车和高级商用货车，并实现最大的协同效应”。这到底是什么意思没有说明。但是，对于目前的电驱动商用车来说，这是很重要的一点。商业客户希望避免为不必要的大电池付费。他只想覆盖他需要的里程。另一方面，一位私人客户希望能够在假期驾驶他昂贵的高档车型或电动露营车行驶 300 多公里。

不同车辆尺寸的缩放将通过平台的模块化设计进行，包括前、中和后模块。前模块由电驱动和前桥组成。中心模块缩放车辆长度。这也是标准化电池盒所在的位置，其中安装了不同容量的高压电池。后部模块有两种版本，VAN.EA 的全轮驱动车型配备电动机，前轮驱动车型不配备电动机。

对于私人客户的豪华面包车，梅赛德斯将使用 VAN.EA-P 型号。在这里，制造商不仅提到具有各种网络功能的梅赛德斯-奔驰操作系统 (MB.OS) 和 2 级自动驾驶系统（到 2020 年升级到 3 级）作为特征，而且“计划里程远超过 500 公里”。

相反，VAN.EA-C 代表“中型和大型细分市场的高级商用货车”。它是重视功能、续航、有效载荷和载货空间的客户的理想基地。凭借其模块化和可扩展的设计，该架构是为不同的配置和改装解决方案量身定制的：从快递、快递和包裹递送 (CEP) 车辆到救护车或电子杂货车，从市政货车或平板车到升降平台或休闲车 (RV) ）”。

“根据‘纯电动’战略，VAN.EA 作为专用电动汽车从零开始开发，充分利用了新技术的优势”，梅赛德斯-奔驰厢式货车开发部负责人 Andreas Zygan 表示。“我们的目标是到 2030 年 BEV 份额超过 50%，这与大幅减少新货车整个生命周期中的二氧化碳排放量密切相关。”

梅赛德斯-奔驰 Vans在 1 月份展示了 VAN.EA 车型的全球生产计划——然而，当时它仍然提到 2025 年作为开始日期。除了欧洲（杜塞尔多夫、路德维希费尔德、亚沃尔和维多利亚），电动货车也将在美国和中国生产。据该公司称，“欧洲已经是最强大的市场，占全球总销售额的 60%。梅赛德斯-奔驰厢式货车希望巩固其在这里的地位。展望未来，美国高端商用大型货车和中国豪华私人货车的增长潜力巨大。”

梅赛德斯不仅看到了这些领域的增长潜力，也看到了利润潜力——因为与乘用车部门类似，货车部门也希望专注于“高端细分市场和不同轻型商用车行业最赚钱的用例” 。

“我们对梅赛德斯-奔驰的战略计划很明确：利用技术和我们品牌的力量来提升我们的市场定位和盈利能力。这不仅适用于我们的豪华车业务，也适用于我们的 Vans 战略”，梅赛德斯-奔驰集团公司管理委员会主席 Ola Källenius 表示。“Vans 是梅赛德斯-奔驰内部一个成功的、完全整合的业务部门，可以自由地做出所有必要的决定来满足客户的个性化需求。同时，Vans 业务可以充分利用我们汽车业务的技术和创新共享，并从中受益。Vans 经营的业务极具吸引力，享有独特的高端市场地位，使其能够带来丰厚的回报，与我们的豪华汽车业务形成互补。”

顺便说一句：在 VAN.EA 推出之前，当前的中型货车也将进行修改。这也会影响 EQV 和 eVito。人们谈论“新的外观和内饰以及新一代 MBUX”——再次强调对奢侈的关注。预告图显示了比以前大得多的前格栅——有点基于 S 级的设计。

当然，我们也可以看到，随着奔驰对这个品类的车型加快电气化，对整个行业也会带来巨大的影响。整个中国的造车势力，也会开始这方面的探索和创新，整个市场将开始加速拥抱电气化。