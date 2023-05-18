5月10日-12日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2023）在澳门威尼斯人金光会展中心举办，本届主题为重义科技“Technology Redefined”。

作为本届博览会可持续发展独家战略合作伙伴，中国建筑国际集团发布三大建筑科技产品，探索行业创新发展新路径；邀请院士专家和行业精英，共同探讨建筑工业化、城市转型、可持续发展等前沿话题，助力推进建筑业高质量发展；开设了可持续发展品牌展区，展示先进建造科技成果。

前沿科技产品让建筑更绿色

建筑业是国民经济重要支柱产业，也是碳排放大户。建筑减碳是推进行业绿色发展的关键。

连续三年，中国建筑国际旗下的远东幕墙在BEYOND Expo上发布高端幕墙产品。今年推出的Light A轻质仿铝板光伏组件，能够在90%以上还原铝板外观质感的同时，实现建筑本体发电。据测算，每100平方米Light A光伏幕墙平均每年可发电12000kw·h，相较传统幕墙每年可减少10吨碳排放。此外，远东幕墙还将其与被动式幕墙结合，推出可离网供电的光储一体单元窗，营造更舒适、智能的人居环境。

“像造汽车一样造房子。”这是法国建筑大师柯布西耶在1923年提出的建筑设想。中国建筑国际的混凝土模块产品矩阵将设想变为现实。该产品将建筑拆分为独立的空间模块，90%以上的装修、机电等施工在工厂完成生产。项目现场通过快速组合拼装成建筑整体，可节省70%以上现场用工量、减少超过75%的建筑废弃物。据悉，国内首个混凝土模块化高层建筑——深圳龙华樟坑径保障房项目将在6月底建成交付，仅用一年时间提供2740套精装保障性住房，是国内建设速度最快、工业化程度最高的高层保障性住房工程。

Scan to BIM数字化扫描建模，“7+3+2”全方位数字化进度管理系统，AI楼面监控，手持移动设备实时查看立体影像……C-SMART 3.0智慧工地管理系统带来了全天候、全方位、全周期的数字化工程管理新体验。该系统集成了多种自主研发的新技术，可为用户提供16种安全管理数字化方案。

“科技创新是企业高质量发展的重要驱动力。中国建筑国际本次发布的产品具有生命力和竞争力，是因为包含了持续多年研发形成的原创性技术。这也是中建集团以更先进、更可靠、更安全的产业链重塑产品的成果。”中国建筑集团副总经理赵晓江表示。

建筑工业化与可持续发展协同并进

5月11日，中国建筑国际与BEYOND Expo联合举办建筑科技高峰论坛，四位院士作主题演讲。

其中，中国工程院院士欧进萍分享了与中国建筑国际合作完成的多高层钢结构模块连接节点的结构创新、试验数据、设计思路和应用案例等。他表示，装配式建筑是行业转型升级的重点方向和重要支撑。模块化集成是装配式建筑新阶段理想的追求，其中模块节点和结构体系创新是关键。中国建筑国际将创新技术成功应用在多个项目案例中，为建筑业转型升级起到关键的示范作用。

近年来，城市极端暴雨洪涝风险明显增加，造成了重大人员伤亡和财产损失。中国工程院院士王浩详细解析了流域视角下城市防洪排涝防治措施，并提出“内涝外治”“内外兼修”的防治思想。

针对城市隧道及地下工程所面临的一系列难题及挑战，中国工程院院士陈湘生表示：要大力推动智能建造，高水平开发地下空间，未来城市基础设施建设需要结合智能建造开展韧性城市建设；要充分运用智慧化技术，形成建筑结构从设计到运维全生命周期的颠覆性技术应用，从而实现基础设施的韧性提升，实现生态可持续、社会可持续和经济可持续。

欧洲人文与科学院院士、香港理工大学教授严晋跃从能源系统转型、能源创新、能源纽带及协同、国际与中国的碳中和目标及路径等方面进行了深入分析，畅谈未来能源与建筑及交通协同创新的构想。他指出，技术创新仅仅是一部分，需要与决策者、投资人和整个社会的关注形成正向循环。有未来的低碳目标只是第一步，后续需要更多行动，需要不同行业共同行动。

建造科技成果提速行业变革

VR体验区、机械臂、智能施工机器人、装配式建筑模型……在中国建筑国际可持续发展品牌展区，观众可以沉浸式体验前沿建造科技。

展区中，最为醒目的是六大核心建筑技术——模块化集成建筑（MiC）快速建造技术、国际标准医院设计建造技术、复杂玻璃幕墙制造与施工技术、复杂环境隧道建造技术、国际标准酒店建造技术和环保项目建造术。

其中，模块化集成建筑（MiC）快速建造技术曾获评“2022年工程建设十大新技术”，是建筑工业化领域的前沿领先技术。拥有50余年专业经验沉淀的复杂玻璃幕墙制造与施工技术，应用在了迪拜哈利法塔和香港中环美利道等世界级高难度的幕墙工程。

在MiC技术展示区，特地前往澳门观展的香港市民许先生感叹道：“本来以为建筑只能在户外日晒雨淋，几个月一层地慢慢往上盖。但是现在看到的是建筑可以在工厂里先预制、到现场直接吊装，还可以实现几天一层，这颠覆了我对传统建筑行业的认知。”

BEYOND Expo上的亮眼成果只是中国建筑国际践行科技创新战略的缩影。自2020年起，公司便陆续建立了拥有15位院士在内的专家委员会，组建的建筑科技研究院含有9个研究中心，数百位专家研发团队，聚焦绿色低碳和建筑全周期管理两大领域，不断提高成果产出及应用能力。2022年，公司科技成果转化与运用加速落地，科技带动完成超30%成交额。