比亚迪全新汉DM系列巅峰上市。其中，汉DM-i冠军版携色彩、底盘、体验三大焕新而来，更重磅推出200km纯电续航版本，将彻底颠覆主流B轿市场！同时，比亚迪首款量产改装超混轿跑汉DM-p战神版惊艳来袭，凭借理念、气质、实力三项全能，多维满足用户个性化需求！

此次，产品实力全面进阶的汉DM系列两款车型中，汉DM-i冠军版的价格区间为18.98万元~24.98万元，汉DM-p战神版的价格为28.98万元。此外，全新汉DM系列还为用户准备了5大智联在线服务、5大专属贵宾服务、2大无忧购车政策等多重购车礼遇。

颠覆主流B轿市场，汉DM-i冠军版实力超群

新能源东风之下，中国品牌强势崛起，汉DM-i依靠着硬核产品实力快速上量，全面占领20万以上中高端轿车市场，逐渐掌握市场“主导权”。如今，全面焕新的汉DM-i冠军版，秉承“油电同价”的市场策略，乘势而上，战略挺进二十万内，将颠覆进行到底！

汉DM-i冠军版搭载DM-i超级混动技术，兼具“快、省、静、顺、绿、豪华”六大优势。其亏电状态下油耗仅需4.2L/100km，可油可电、综合续航可达1260km，同时坐拥图书馆级静谧性、无限接近纯电的驾乘体验、免购置税上绿牌的政策优势。此外，汉DM-i冠军版更打造出奢适空间、超高智能，豪华不设限，领先不止一代！

延续成功基底，汉DM-i冠军版携三大焕新而来！色彩方面，其推出全新冰川蓝车色，使用巴斯夫两大核心材料技术，让色彩呈现具有金属质感的流动性，视觉效果轻盈、纯净，淋漓尽致地烘托出国潮设计之美。底盘上，标配FSD可变阻尼悬架系统与铝合金多连杆，二者的完美搭配，使其可以灵活适应复杂多样的路况，带来舒适乘坐感受，提升车辆的驾驶乐趣。最值得一提的是，汉DM-i冠军版部分款型可选配云辇-C智能阻尼车身控制系统（硬件已搭载，年内将OTA升级），云辇-C可完美兼容舒适性与操控性，为驾乘体验带来颠覆性提升。

在配置方面，汉DM-i冠军版全系标配手机NFC车钥匙，支持安卓及苹果多种设备，极大提升用车便利性。同时，BSD盲点监测、W-HUD抬头显示两大配置“上车”，主动安全再加强，以科技为出行保驾护航。此外，汉DM-i冠军版更全系标配十大核心高阶配置，起步即高配，由内而外全面领先，树立了B级轿车的价值新标杆！

为进一步满足大城精英群体更高阶的出行需求，汉DM-i冠军版全新推出200km纯电续航版本，打造“5+2+N”的全场景用车体验。5天日常通勤，200km的超长纯电续航轻松应对工作的强度；2天假期出行，1260km的综合续航大幅提升出行的长度；到达目的地后，高达6kW的对外放电更可以带来N种可能，无限拓展生活的宽度。汉DM-i冠军版200km版本成就了25万级天花板，以旗舰级品质实现代差级的体验颠覆。

首款量产改装超混轿跑，汉DM-p战神版彰显旗舰本色

与此同时，为进一步响应市场需求，满足追求个性化的用户所需，汉DM系列全新推出汉DM-p战神版！新车致敬大汉战神霍去病，在辛弃疾名篇《永遇乐·京口北固亭怀古》的名句“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎”中汲取配色灵感，以战神为名，传递中国自信与中国力量。

在色彩方面，甲胄灵感注入玄空黑配色，采用巴斯夫第三代黑漆，深邃的黑色泛着细腻微闪，具有很强的视觉冲击力！外观上，汉DM-p战神版采用了一系列熏黑外观套件，包括熏黑运动轮毂、哑光黑logo、黑色金属三角窗及边框等，使得整车外观更具性能风范，彰显硬核实力。

内外相融，汉DM-p战神版内饰加入了一系列的运动元素与高档用料，极黑高档类麂皮包覆座椅、门板、副驾面板、中控扶手箱等，并辅以黑色碳纤维材料点缀，同时配有一体式运动座椅、金甲黄安全带，整车内饰运动感潮奢升级，与个性外观、甲胄灵感配色相得益彰。

除了设计亮点外，新车搭载了DM-p王者混动技术，该技术在动力、安全、脱困、能耗4个维度实现了对机械四驱的全面超越。在DM-p王者混动的加持下，汉DM-p战神版兼具跑得快、刹得住、行得稳、走得远四大特性。其峰值马力580Ps、最大扭矩高达822N·m，百公里加速最快仅需3.7s！同时，金甲黄高性能四活塞定钳，更可以为极致性能输出保驾护航。此外，在能效上，其可油可电，NEDC工况下，纯电续航200km、亏电油耗仅5.2L、综合续航1120km。

同时，比亚迪最新的安全技术云辇-C智能阻尼车身控制系统（硬件已搭载，年内通过OTA升级）也将搭载在汉DM-p战神版上，其兼具极致体验与极致安全的技术优势，可让汉DM-p战神版实现安全性和操控性的完美结合，做到“搭载即豪华，越级新体验”。

作为量产改装超混轿跑，汉DM-p战神版凭借DM-p王者混动、云辇-C、战神设计三大ip，强强联合，完美诠释中国豪华性能轿跑典范！