data.ai发布了2023年4月中国游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：

2023年4月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，厂商收入榜单前五名（按排名先后顺序）分别为米哈游、腾讯、莉莉丝、三七互娱以及点点互动。

本月榜单中，上升势头最为强劲的是——Yuanlong Games。

Yuanlong Games

该公司与上个月相比，排名上升了惊人的 117 位，游戏 Tales of Grimm （魔镜物语）属于放置类角色扮演游戏 (Idel RPG) ，其收入最高的市场是日本。

米哈游

米哈游排名攀升两位，夺得了本月榜单的头名。该公司的大热产品 Honkai: Star Rail 是一款于4月新近发布的团队战斗 (角色扮演游戏) ，日本、美国、台湾地区、香港地区、韩国是其主要收入来源市场。

乐元素

该公司上个月排名上升7位，其中 Ensemble Stars Music，一款偶像训练模拟 (模拟) 游戏 的收入增长最大，环比增长 69%。该游戏自 2022 年 6 月起上市，其收入最高的市场包括日本、韩国、美国、台湾地区和香港地区；乐元素 的另一个高增长游戏是 Ensemble Stars，同属偶像训练模拟类，该产品上个月录得了 55% 的增长。该游戏自 2015 年 5 月起上市，其收入最高的市场为日本。

游戏排名

本月最值得关注的游戏有两款，分别是Call of Dragons 和 Dislyte，均属莉莉丝旗下。