今天是一年一度的国际博物馆日，在这个特别的日子，Google艺术与文化宣布新增一家中国合作伙伴——广州博物馆。作为合作的第一阶段，双方共同挑选了5件精品馆藏，加入微信小程序 “观妙悦色 来自谷歌艺术与文化”艺术互动实验项目。

“观妙悦色 来自谷歌艺术与文化”艺术互动实验项目推出于去年九月，用户可以自定义调色板为来自国内11家知名文化机构的20余件作品填色，并在完成后与朋友和家人分享他们的杰作。这样的沉浸式体验帮助用户以全新的视角、以新颖的形式了解绚丽多姿的中国艺术瑰宝。

打开微信小程序并点击中心图标进入主界面，用户可以点击任意一个作品开始填色，并且通过图片下方的工具栏查看作品详情。每个作品有包含五套固定色卡，也可以自行选择颜色添加。每一抹颜色都自动匹配了原图纹理，成品效果生动美丽。

这五件来自广州博物馆的作品，都是具有深厚历史文化底蕴的珍贵文物，也是广州博物馆的重要馆藏。通过这次合作，用户可以更加便捷地欣赏到这些宝贵的文物，同时在填色的过程中感受中国传统文化的魅力。

海棠莲花格心套红荔枝纹玻璃窗（清末民初）

岭南建筑中的广式彩色玻璃窗也被叫做“广式满洲窗”，早期继承了“满洲窗”大面积开窗特色，后期受到西洋文化浸润，并大量使用彩色玻璃采光材料，同时也结合传统工艺进改良，由此而形成独特的岭南地域性装饰技艺。

黑绸地绣花卉纹披肩（清末）

广绣与潮绣总称为粤绣，与苏绣、湘绣、蜀绣齐名并称为中国“四大名绣”，距今有一千多年的历史。在明清时期已逐渐发展为民间的一项重要的手工业产品。

清乾隆錾胎珐琅金鼎 （清代）

此鼎代表了广作珐琅的最高水准。清代錾胎珐琅工艺的制作中心是广州。当时，清宫内造办处的珐琅匠人大多由粤海关选入，称为“南匠”。

广彩描金开光风景纹盘（清乾隆）

广彩是“广州织金彩瓷”的简称。是吸收传统的古彩技艺仿照西洋表现手法，经彩绘、烘烧制成的彩瓷，盛行于清代雍正、乾隆时期。

红木雕八仙框白缎地绣花鸟纹掛屏-第4幅（清代）

四幅挂屏中的“禄寿同春”屏左下角绣“广东”“彩元绣庄”款。清代，彩元绣庄老铺及分铺位于当时广州城南繁华的双门大街、双门底一带，主营贡品和各省官服及相关配饰。

Google艺术与文化一直积极与中国文化机构一同保护和展示中国文化，其创新的艺术体验帮助文化机构获了得更多年轻受众。目前，Google艺术与文化已与48家中国文化机构建立了合作关系。Google艺术与文化表示，未来将与广州博物馆继续合作推出更多独特的文化体验。