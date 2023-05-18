近日，西安奇点能源股份有限公司（简称“奇点能源”）宣布完成超7亿元B轮融资，本轮融资由金石投资领投，金镒资本、高瓴创投、广发信德、黄河实业、华金资本、皖能资本、朝希资本、新尚资本、科实资本、西高投等跟投，历史投资人IDG资本、源码资本、中科创星、晨道资本持续加注，光源资本担任独家财务顾问，融资完成后，公司将进一步加快产线扩建及研发投入。

奇点能源成立于2018年，由西安交通大学博士、高级工程师刘伟增及多位十多年产品开发经验的硕博士资深工程师联合创立。公司致力于先进储能系统的技术研究和产品开发，为推动大规模清洁能源接入和能源互联网建设提供解决方案。目前公司已经形成电池PACK、BMS、PCS、EMS和一体化储能产品eBlock智慧能量块的研发制造能力、工商业储能电站、光储充电站、新能源储能电站的系统集成和智能运维能力，可为用户提供完整的储能电站整体解决方案和一站式能源管理服务。

奇点能源由行业知名的电力电子技术专家和一批十多年开发经验的硕博士资深工程师联合创立，公司创立前三年，创始团队全面调研市场，深挖储能行业痛点，针对储能行业安全性差、经济性低和寿命短等共性问题，潜心研究产品，三年磨一剑，于2020年在行业内首次推出了奇点eBlock分布式能量块储能系统解决方案。

奇点能源在提升产品安全性和经济性的同时，通过持续的技术创新及深度产业合作，在解决核心供应链供给瓶颈并实现量产交付能力。目前公司拥有200多人的专家技术团队，并建立了完整的电化学储能技术与电力电子实验室，先后获得超过100项发明专利及技术认证。

奇点能源创始人刘伟增博士表示：奇点能源将始终以客户价值最大化为中心，坚持工程产品化，产品模块化的设计理念，从系统的角度来分析和解决储能行业面临的安全性和经济性问题，并通过新软件架构和硬件拓扑创新、新材料和新器件的应用，不断为行业带来差异化的领先解决方案。