5月18日，江苏青昀新材料有限公司（青昀新材）宣布完成超亿元B轮投资。本轮融资由中建材新材料基金及金浦投资联合领投，陕煤投资、元禾厚望、泰合资本参投，A轮领投方高瓴创投、东方雨虹持续加注。泰合资本担任长期独家融资顾问。本轮融资将主要用于扩建产线、强化供应链体系及打造顶尖人才团队等。

青昀新材曾于2022年完成由高瓴创投、东方雨虹、中金资本、绿动资本等参投的超亿元A轮融资，即成为融合顶尖财务基金及产业客户参投的明星新材料企业，本轮融资又进一步引入国家级新材料基金及地方国资，未来多方将协力发挥产业协同及资源优势，加速青昀新材实现高稀缺材料自主创新的国产优势。

作为闪蒸纺超新材料企业，在过去一年中，青昀新材正式投产首条3000吨级产线，这也是中国单产线规模最大的闪蒸纺超材料产线；推动闪蒸纺超材料鲲纶在医疗包装、建筑节能、工业及消费品创新等多行业落地重要战略客户，产品品质广受好评，订单已排至2024年。

闪蒸纺超材料性能卓越、应用范围广、商业价值高。该项技术及规模化生产能力曾长期被某美国世界500强企业垄断，也因此成为全球范围内高度供不应求的稀缺性材料。闪蒸纺超材料具有强防水性、透气性、质轻、高强、阻菌、高洁净度等特点，在医疗包装、建筑节能、安全防护、工业包装、消费品等领域拥有近百种成熟的应用场景。

为打破该项技术的垄断，青昀新材历经近10年的艰苦自主研发工作，实现技术、工艺、设备多方位自主创新，于2022年成功实现闪蒸纺超材料鲲纶的规模化量产，解决了中国在该领域面临的“卡脖子”问题。

青昀新材创始人兼CEO陈博屹表示，“客户第一”，是青昀团队的核心价值观，“成为最具创造力的新材料企业”，是青昀团队的初心。公司也因此吸引了许多来自包括哈佛大学、马克斯-普朗克实验研究所、清华大学、北京大学、浙江大学等国内外知名学府的精英人才。从闪蒸纺技术出发，与更多新材料结合，为更多客户提供创新材料解决方案，是青昀新材的长期目标。

本轮领投方中建材新材料基金总经理郭辉表示：青昀新材产品闪蒸纺材料鲲纶是全球性稀缺材料，其国产替代具有重要战略意义。我们赞赏青昀“为人类美好生活创造可持续解决方案”的企业核心价值，相信青昀新材凭借其技术优势、产业化能力与团队创业精神，将在技术创新与产业化方面持续取得更大突破。中建材新材料基金愿与青昀新材等优秀企业一道，共同为加快建设“材料强国”作出积极贡献。

本轮领投方金浦智能总裁、创始合伙人田华峰表示：“防水而透气，质轻而高强”，闪蒸纺超材料是一类性能优异、具备两组“矛盾”特性的特种纤维材料，因其技术壁垒高、生产难度大，长期以来依靠进口。青昀新材经过多年的技术研发与工艺积淀成功打破国外垄断，在这一领域取得重要产业化进展。该产品可广泛应用于安全防护、建筑节能、医疗包装、工业革新、创意生活等领域，具有广阔多元的市场前景。

业务董事李文龙表示青昀新材拥有一支兼具丰富产业经验、深厚研发功底与精益生产能力的优秀高管团队，我们看好公司未来进一步强化核心竞争优势，助力绿色可持续发展。

高瓴创投项目负责人表示：作为一项高难度技术工艺，闪蒸纺超材料具有极高的技术门槛，与此同时性能出色、适配大量应用场景、市场前景广阔。创始人陈博屹带领下的青昀新材团队，兼具学术与产业背景，有着超群的技术实力和来自产业的深耕经验。我们非常高兴看到公司在攻克技术难关的基础上，迅速释放产能、供应市场，产品收获大量好评。作为青昀的A轮投资方，高瓴创投本轮继续加注，我们看好青昀新材作为一流的新材料企业，将为各行各业持续提供优质产品、创造真实价值。

东方雨虹董事副总裁张颖表示：东方雨虹作为青昀新材的A轮投资人，一直坚定看好公司的发展前景，见证了公司产品从实验室中试到工厂大规模商业化量产、产品销售从单一领域到多领域齐头并进的快速发展历程。最令人可喜的是，青昀新材吸引了大量的国内外优秀人才加盟，进一步巩固了公司在国内“闪蒸法”技术领域的领导地位，并进一步缩小了与国外龙头企业的差距。青昀新材此次B轮融资成功，将助力公司继续扩大产能、加大研发力度、吸引更多的专家级人才加盟。预计该轮融资结束后，公司的销售规模将迎来跨越式增长，国际行业地位将显著提升。在青昀新材快速发展的过程中，东方雨虹也一直不遗余力的给予各种支持，尤其是在销售端配备了数十人的精英队伍帮助青昀新材推广产品、构建渠道、拓展应用领域，并将东方雨虹现有客户全面向青昀新材开放。未来东方雨虹还将在产品研发、供应链、资本等方面继续深化合作，全面支持青昀新材做大做强。

泰合资本副总裁管凌子表示：青昀新材是我们高度看好的新材料公司，一方面在于其产品和技术的稀缺性，青昀新材作为国内闪蒸纺超材料的领军者，在技术突破、大规模量产和商业进展上均建立起了坚实壁垒；另一方面在于其团队的顶尖性，在合作过程中，我们深刻感受到了青昀新材团队开放的视野、使命必达的执行力和坚定不移的信念。泰合资本也坚定相信并支持青昀新材成为最具创新力的新材料科技创新平台。