韩国化学公司 LG 化学透露，其计划到 2030 年将其电池材料销售额增加六倍以上。该公司的新业务战略将其产品组合扩展到正极材料之外。LG 化学的目标是将电池材料业务的销售额从 2022 年的 4.7 万亿韩元（36 亿欧元）增加到 2030 年的 30 万亿韩元（235 亿欧元）。据该公司称，这将使其成为“全球领先的电池材料供应商“。这将需要 26% 的平均年增长率。

除了在正极材料方面的成熟业务外，LG 化学还计划发展其在隔膜和碳纳米管 (CNT) 等电池材料方面的业务。研发力度将包括纯硅负极材料和固态电池电解质等新材料。

通过建立连接韩国、中国、美国和欧洲的全球生产体系，公司在生产正极方面的市场领导地位将得到加强。还应巩固全球合作伙伴关系，以确保公司的金属供应链安全。中国、北美、澳大利亚和韩国的各种举措将包括建立前体合资企业、签署锂合同，以及与华友钴业、皮埃蒙特锂业和韩国能源管理合作组织 (KEMCO) 等主要参与者进行股权投资。

LG 化学首席执行官 Shin Hak-cheol 表示：“我们一直在努力革新我们的整体业务管理系统——我们改革了我们的业务组合，建立了基于数字化转型 (DX) 的业务流程，并加强了我们在韩国的办公室的运营能力。全球四大区域。”

到2028年，正极材料产能将从当年的12万吨扩大到47万吨。例如， 2022年11月，LG化学宣布计划在田纳西州建设美国最大的正极材料工厂。

在隔膜市场，LG 化学计划扩大其在美国和欧洲市场的业务——部分原因是根据美国通货膨胀减少法案 (IRA)，隔膜被归类为电池组件。在这一领域，LG 化学计划与日本材料公司东丽进一步合作，“利用其独有的世界级涂层技术和独特的织物技术”。两家公司于 2021 年在匈牙利成立了电池隔膜合资企业。LG 化学还计划扩大其在其他电池材料方面的业务，例如碳纳米管、阳极粘合剂和阴极分散剂——在这里，它正在寻找合作伙伴，其方式与东丽在隔膜方面的合作方式类似。