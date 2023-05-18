近日，专注海外数字营销解决方案的综合服务集团飞书深诺宣布，旗下出海数字营销服务子品牌飞书点跃BeyondClick（以下简称BeyondClick）全新升级。升级后的BeyondClick以大数据与AI技术驱动，推出全新四大服务板块——洞察、优化、创意、社媒&红人，帮助中国出海品牌在每一个营销环节看清楚、想明白、做到位，突破流量瓶颈，更精准有效联结全球消费者，成就全球品牌。

助力中国出海品牌突破流量瓶颈，AI赋能BeyondClick迭代升级

进入后流量时代，随着全球流量红利不断消退，出海行业迎来新的挑战，中国出海企业也在不断寻求新的解决方案。媒介采买只是出海营销的第一步，精细化的数字营销和运营才是突破流量瓶颈的关键。

但精细化营销并非易事，很多出海企业在实际操作过程中经常遇到各种难题制约其营销和业务效果的提升，例如：市场需求变化快，跟不上赛道趋势和媒介玩法；优化团队经验不足，广告投放难以提效；创意本土化能力不足，难以突破买量瓶颈；社媒营销兴起，却不懂组合广告和红人玩法；对接多个营销供应商无法实现资源快速整合…这也让出海企业对市场上的营销服务商提出了更高的要求——要懂流量玩法、懂品牌玩法、懂数据决策、懂资源整合、懂业务懂客户。

基于对中国出海企业新需求的洞察，飞书深诺近日全新升级了集团旗下专注出海营销服务的子品牌BeyondClick。BeyondClick定位始于数据、终于效果的出海数字营销服务品牌，推出集洞察、优化、创意、社媒&红人4大服务版块于一体的全链路数字营销解决方案，并以大数据和AI技术赋能，助力客户在每一个出海营销环节看清楚、想明白、做到位，突破流量瓶颈，赋能整体营销和业务效果加成。

背靠集团十年出海沉淀，BeyondClick更懂精细化营销

自2013年成立以来 ，飞书深诺通过合作Facebook、Google、TikTok等38家全球头部媒体，充分利用优质流量帮助近10万家中国企业实现出海第一步，也因此成为了出海媒介采买领域的头部企业。在丰富的媒介采买和投放实操经验之上，飞书深诺也与此同时积累了大量的营销洞察，并形成了自己的一套出海营销方法论体系。

此外，深耕出海行业十年沉淀下来的全球媒介投放数据和细分行业benchmark、以强大AI技术驱动的技术产品矩阵、规模庞大且经验丰富的专业服务团队、强大的资源整合能力、以及业务效果导向，让飞书深诺在提供营销服务上占据了强有力的优势，足以帮助企业快速提升营销效果和业务转化。

全新BeyondClick下的四大服务板块覆盖出海企业营销链路各个环节的需求：

1）在洞察板块，BeyondClick基于细分行业benchmark和10年全球投放数据分析，帮助客户找对市场，精准定位，提供媒介组合策略最优解；

2）在优化板块，代投覆盖全球38家主流媒体&新兴媒体，200+平均投放经验4年以上的专业优化师提供策略和执行服务，更有iCenter Pro一站式智能分析投放数据，为客户提供效果最大化的优化服务；

3）在创意板块，50万+优质数字创意沉淀，Creative Booster以AI技术赋能创意生产自动化，智能提效，实现月均8000+创意上线&迭代；

4）在社媒&红人板块，BeyondClick 全球KOL数据库覆盖150+国家地区、10万+网红资源，每日触达粉丝量超1亿，并有AI技术加持的Scrumball赋能KOL投放策略快速生成，有效提升全球粉丝触达率。

作为一家寻求开拓全球市场的中国人工智能公司，为快速提升在海外的品牌认知度、实现北美和欧洲市场的销售目标，Rokid找到了BeyondClick提供出海数字营销服务。Rokid CBG海外事业部负责人Frank表示：“BeyondClick通过主流媒体+新媒体的投放组合策略、全漏斗式的精准营销，并在AI创意工具的智能提效辅助下，帮助我们在两个季度内快速实现投放ROAS提升100%，并为我们带来海外市场品牌知名度提升和销售增长。”

谈及此次营销服务子品牌BeyondClick的全新升级，飞书深诺集团创始人兼CEO沈晨岗表示：“我们每一次服务迭代都希望能够真正帮助客户解决在出海中遇到的难题。全新升级的BeyondClick在每个营销服务环节有数据、有策略、能落地，能够真正帮助出海企业突破流量瓶颈，实现营销提速增效。未来，我们也将持续通过大数据和AI技术赋能，提供更前沿、专业、有效的出海数字营销解决方案，助力中国企业快速提升出海营销效果和全球品牌影响力，并最终赋能业务转化，实现商业成功。“