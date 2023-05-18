近日，PayPal China贝宝中国宣布推出全新跨境收款产品——跨境收款宝，目前部分PayPal贝宝商户可受邀体验。

作为第一家获准在中国市场提供在线支付服务的外资支付机构，PayPal贝宝一直致力于赋能中国商户参与全球经济并获得成功。跨境收款宝是PayPal China贝宝中国推出的首个为中国商户量身定制的全新产品，能够实现全球资金简单、快速、安全地从PayPal贝宝账户结算至境内银行账户，整个流程均在PayPal贝宝生态内一站完成，有效简化操作流程、提高运营效率。

跨境收款宝能够有效帮助PayPal贝宝商户解决传统跨境收款操作流程繁琐、周期长、成本高等难点。中国商户通过跨境收款宝收款，无需跳转第三方，从点击“确认收款”到人民币入账中国境内银行账户，一键提交，最快4个小时即可完成。

PayPal China 贝宝中国借助PayPal贝宝在全球市场累积多年的风控经验及数据安全管理能力，为客户提供了强有力的安全保障，使商户的收款流程和资金利用更加安全省心、更加高效。

PayPal贝宝全球高级副总裁兼中国区首席执行官邱寒表示：“跨境收款宝是我们为解决国内商户实际痛点推出的一款跨境人民币收款产品，也是首个全面打通PayPal贝宝内部体系、为中国商户量身定制的跨境解决方案当中至关重要的一环。跨境收款宝这款产品为我们中国商户收款提供了更多灵活选择，使跨境贸易的最后一公里更安全、合规、高效。”

为了鼓励商户体验到跨境收款宝的便利，PayPal China贝宝中国还推出了“跨境收款宝0费率“优惠活动。活动期间，使用跨境收款宝对美元币种余额发起跨境人民币收款，即可享受人民币结算费０费率。单笔最低20美元即可发起，受邀的企业和个人账户均可申请（具体活动细节请参阅官网）。