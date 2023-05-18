动点出海综合多家外媒报道获悉，有着“越南小腾讯”之称的越南互联网巨头VNG Group正计划在其接下来的新一轮融资中筹集1亿美元资金。

据知情人士表示，VNG当下正在与马来亚银行（Maybank）就筹款事宜展开合作。此外，消息人士也指出，VNG也已经同一些海外基金和企业投资者就本次融资进行了接触，并计划将所得资金用于进一步扩张。

消息人士称，筹款结束后，VNG的长期计划是寻求在新加坡证券交易所上市。并且其中一位消息人士透露，VNG的上市时间最早可能会在明年。

目前，VNG和Maybank拒绝对此传言置评。

作为此次融资和上市传言的背景，截至本月16日，VNG在越南当地的非上市公司股票交易所UPCoM的市值为12.1亿美元（VNG曾于今年1月初时在UPCoM“挂牌上市”）。

另一方面，早在2017年时，VNG就已同美国交易所运营商纳斯达克公司签署了初步协议，以探索于此展开IPO。但这一计划目前似乎尚未得到落地。

VNG成立于2004年，是越南的首家独角兽公司（在2014年时成为独角兽，估值一度高至22亿美元）。该公司最初的名称为VinaGame，不过在经历了多年发展后，除游戏业务外，VNG也已经携旗下社交通信应用Zalo（2022年间，该应用在越南的使用率为87%，为当地最常用的消息应用）、数字支付平台ZaloPay、线上媒体平台Zing News、音乐流媒体服务Zing MP3···等众多互联网业务成为了当地的超级互联网巨头，并且也因上述类似的业务版图被外界称为“越南小腾讯”。而值得一提的是，自2008年以来，腾讯也通过多轮入股成为了VNG持股最高的外国股东（持股比超30%）。