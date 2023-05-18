全球领先的智慧农业科技公司极飞科技，在BEYOND Expo 2023面向国际市场推出新一代农业无人机P100 Pro。极飞科技联合创始人龚槚钦透露，P100 Pro将以其无与伦比的效率和精度推动农业可持续发展。

极飞科技致力于探索和提升农业技术已有十年。该公司一直处于数字化农业时代的前沿，引入了RTK厘米级导航技术到农业无人机中，并率先推出了行业首款自主植保无人机。面对日益严峻的农村老龄化和气候变化挑战，极飞科技一直在重新定义农业无人机技术，努力提供可持续和智能的农业解决方案。

P100 Pro是极飞科技的最新创新成果，代表了该公司追求创新智慧农业解决方案的重要里程碑。这款电动无人机系统旨在精确、高效地播种、喷洒农作物和施肥。在上一代P100的基础上，P100 Pro延续了先进的分体平台设计和全自主作业模式，同时在有效载荷、效率、操控和稳定性方面实现了全面升级。通过P100 Pro，农事作业也可以像玩游戏一样轻松自如。

龚槚钦表示，P100 Pro不仅仅是一款农业无人机，它代表了数字农业的新时代，精度和效率的结合可以提高作物产量，减少浪费，增强可持续农业实践。龚槚钦表示：“我们很自豪地向全球农业社区推出P100 Pro，我们相信这款无人机将为全球农民带来巨大的益处，并帮助应对农业行业面临的挑战。”

极飞科技再次展示了其对创新、可持续性和精准农业技术的承诺。P100 Pro代表了智慧农业领域的重大飞跃，并为农业领域的无人机应用设定了新的标准。