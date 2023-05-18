5月17日，2023年世界电信和信息社会日期间，中国电信在合肥举办“5G融合领先，赋能千行百业数字化——中国电信5G NICES Pro融合产品发布会”，中兴通讯作为中国电信的战略合作伙伴，共同参与中国电信5G NICES Pro融合产品发布、5G融合创新应用合作计划发布，助力中国电信5G NICES Pro产品体系升级，赋能行业数字化转型，共促数实融合。

中国电信5G NICES Pro融合产品通过融云、融网、融AI、融安全对5G定制网产品体系NICES进行全面升级，与产业上下游密切合作推动产业生态协同发展；中兴通讯将为NICES体系提供深度定制的网络、云、边端、应用、服务及安全产品。

会上，中国电信集团政企信息服务事业群副总经理张文涛，中国电信集团政企信息服务事业群5G定制网创新团队、能源化工团队负责人韩智泉与中兴通讯电信云及核心网产品线副总裁蔡建楠、中兴通讯CTO助理钟致民等企业代表共同发布了“中国电信5G NICES Pro融合产品”、“5G融合创新应用合作计划”。

在本次大会上，中兴通讯RAN产品市场副总经理刘爽发表《云网筑基，助力NICES体系创新》主题演讲。刘爽指出中兴通讯积极支持中国电信NICES产品体系的发展与升级。通过持续技术创新，为最新的NICES Pro体系提供深度定制的网、云、边端、应用、服务及安全产品，助力全连接工厂从管理域走进生产域，打造可快速规模化复制的核心解决方案，携手中国电信共同推动5G融合应用在垂直行业的纵深发展。

5G+工业互联网是国家重要战略方向，5G全连接工厂引领5G行业应用纵深发展。当前5G正从管理域走进生产域，从园区网向车间级、产线级的现场网进深。以5G全连接工厂的典型场景为例，5G专网面临一系列挑战，如差异化多QoS导致的网络高度定制包括确定性需求、灵活的组网等，多级算力协同，现场网也需要适应产线灵活的调整，易部署、易维护以及一体化的安全保障。

中兴通讯探索出了一系列创新方案以解决上述问题，包括系列化行业核心网、基站产品实现园区网灵活组网和增强，满足园区网规模复制；算网一体化产品、确定性解决方案、智能的边端设备推进定制网进入生产域；云网协同的多级算力基础设施支撑云网融合的发展；三免自服务降低行业客户使用5G专网的门槛；企业定制网安全方案提供专网端到端的安全保障；5G精准云网+数字星云双轮驱动支撑5G行业应用的发展。中兴通讯携手中国电信将云网创新解决方案在多个行业落地，包括南京滨江全连接工厂、四川通服仓储物流、山东汇丰石化、广西柳州钢铁等。同时，中兴通讯云网创新产品方案也进一步融入中国电信NICES Pro产品体系，共同推动5G ToB行业应用的规模化部署。

中兴通讯是中国电信的战略合作伙伴，与中国电信在5G领域一直保持密切合作。此次中国电信NICES Pro发布会的举行，标志着中国电信在行业数字化领域的进深和升级，加速5G定制网与行业应用的融合。同时，中兴通讯将持续强化研发创新能力，不断迭代和丰富产品及方案，携手中国电信及产业链上下游共同推动5G融合应用在垂直行业的纵深发展。