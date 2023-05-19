近日，印度尼西亚W.Media云和数据中心大会（Indonesia Cloud & Datacenter Convention 2023）在雅加达香格里拉酒店举办。中兴通讯携数据中心一站式服务方案精彩亮相，为全球客户展示了数据中心从咨询、设计、采购到建设以及运维的全生命周期专业服务能力，并与到访客户共同探讨全球数据中心交付之旅。

W.Media云和数据中心大会是亚洲顶级的数据中心行业博览会，该会议是东南亚地区最具规模的最终用户、运营商、系统集成商、顾问和工程师交流互动的全方位会议。本届活动吸引了来自东南亚等地区超过2000位业内专业人士参与，盛况空前。

数据中心作为核心数字基础设施，为发展各国数字经济、推动社会发展及创造国际生态等提供了巨大的力量。中兴通讯作为数字经济筑路者，在全球成功交付超380个数据中心，为全球客户提供全生命周期数据中心专业服务，引领数字经济绿色发展。中兴通讯在数据中心领域耕耘超过14年，拥有专业设计团队，具备全球智能和一体化的供应链平台，采用数字化交付系统和智能化运维平台对项目实现可视管控及智能运维。

中兴通讯在国际市场厚积薄发，持续领跑新型数据中心建设。在菲律宾，中兴通讯首次将预制装配式堆叠集装箱数据中心大规模落地应用，不惧全球疫情、自然灾害等众多不可控因素，仅耗费60天即完成了整个数据中心的现场集成部署和业务快速上线；在孟加拉, 中兴通讯进一步减少现场工程量，土建与机电并行，实现总包集成快速部署，交付周期缩短50%；在印尼，中兴通讯继续秉承极致服务的理念，超客户预期完成交付，助力客户数字业务快速上线；在泰国，中兴通讯仅用8个月完成国家级数据中心建设，是该国首个通过Uptime Tier III设计和建造双认证的数据中心。

此外，中兴通讯为莱索托电子政务打造的核心数据中心，为莱索托各级政务部门提供稳定可靠的数据中心基础服务；在赞比亚，中兴通讯携手客户打造的国家安全网数据中心，采用统一运维管理平台，对数据中心全设施进行实时监控和智能管理，实现极简运维。

近日，中兴通讯在南苏丹建设的集装箱数据中心，为客户在南苏丹未来IT系统虚拟化改造奠定了坚实的基础；在香港，中兴通讯打造出了机柜容量和尺寸均可升级的灵活布局数据中心，开启数据中心建设新速度；在阿尔及利亚，中兴通讯也顺利中标某集装箱DC项目，交付之旅也随即开启。随着疫情后国际市场的复苏，中兴通讯的数据中心交付足迹将点亮全球更多城市。

全球数字经济浪潮涌动，中兴通讯作为持续创新、可信赖的数据中心合作伙伴，将强势助力国际数字基础设施建设蓬勃发展。中兴通讯将一如既往践行“数字经济筑路者”的生态定位，持续与全球客户深度合作、突破交付极限，共赢数字经济未来。