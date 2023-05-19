专注于泌尿生殖系统肿瘤的全球化创新药公司亚虹医药近日宣布与UroViu Corporation（下称“UroViu”）达成战略合作，亚虹医药将获得UroViu便携式一次性膀胱镜专利技术在荧光成像领域的全球独家权益。

根据协议，亚虹医药将利用这项专利技术，结合特定的光学显影剂，研究非白光成像技术在非肌层浸润性膀胱癌的诊断和术后监测中的应用。同时，亚虹医药将负责无菌一次性荧光膀胱软镜在全球的开发和商业化。

此前，亚虹医药已与UroViu于2021年签订合作协议，获得UroViu一次性软性白光膀胱镜系统在中国大陆、台湾、香港及澳门的独家注册和商业化权利。

亚虹医药国际商业拓展副总裁苏申博士表示：“便携式一次性荧光膀胱软镜在膀胱癌诊断和随访领域仍有巨大未满足的需求。我们非常高兴能够与UroViu加深合作，扩展我们的技术组合，加速亚虹对膀胱癌诊疗一体化战略的布局，为膀胱癌患者提供更有效的诊疗选择。”

“我们对与亚虹医药达成进一步合作将带来的潜能感到兴奋。”UroViu创始人、首席执行官Bruce OuYang先生表示，“在这个技术飞速发展的领域，UroViu独特且不断拓展的便携式一次性内窥镜产品组合，体现了我们致力于改善医患体验，并不断提升诊疗标准的承诺。”