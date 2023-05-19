bolttech是一家总部位于新加坡的保险科技初创公司。该公司日前宣布，已经通过其B轮融资筹集到了1.96亿美元资金。据悉，融资后，bolttech的估值达到了16亿美元——较上轮提升了1亿美元。

这笔融资由日本保险巨头Tokio Marine领投，并得到了MetLife Next Gen Ventures、Khazanah Nasional等机构的参投。

根据声明，bolttech将利用这笔融资推动自身的全面发展，而这包括对自身的技术投资和加速国际化扩张。目前，Bolttech拥有1500多名员工，业务遍及全球30多个国家和地区。

bolttech成立于2020年，是一家致力于将保险公司和其他分销商联系起来的数字保险交易所（该公司在官网自称为全球最大的技术型保险交易所）。基于bolttech，企业可以为自身客户购买从健康险到工具险等的众多类型保险。

据介绍，Bolttech的平台已经承载了230家保险公司和700多家分销合作伙伴，涉及6000多种保险产品。此外，bolttech也透露，平台的年度保费价值约为550亿美元。

作为本次融资的背景，有观点表示，疫情发生后，由于风险意识和金融知识的提高等因素刺激了消费者对保险的需求，南亚和东南亚地区保险领域对技术的采用度也得到了加速提升。不过，在这些相对早期的保险市场，传统的保险分销模式仍是这里未来十年内的主流，因而该地区对技术的采用进程仍将会是一种缓慢的状态。