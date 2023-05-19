生物样本和生物标志物专家（Biospecimen and Biomarker Specialists） Discovery Life Sciences（以下称“Discovery”）近日宣布，该公司已正式成为Akoya Biosciences的全球服务供应商之一。 资格认证过程评估了Discovery在染色、成像和分析方面的能力，这些能力使该公司能够为发现、转化和临床研究领域的研究人员提供全面的空间成像服务。

获得这一资格认证后，Discovery可以使用Akoya的PhenoImager HT工作流程，以前所未有的详细程度洞察肿瘤微环境（TME），以及细胞类型之间空间背景的细胞共表达。 这些新的空间成像技术使Discovery能够通过剖析不同细胞类型之间微妙而复杂的生物相互作用，更好地为免疫肿瘤学领域的客户服务。

作为一家符合资质要求的供应商，Discovery获得了额外的工具，用于未来面板的定量QC以及操作员和自动染色机的一致性。 该公司由病理学家驱动的、经CAP认可、CLIA认证且符合GCLP标准的多重免疫荧光（mIF）测定开发项目在很大程度上借鉴了几十年的组织病理学专业知识，以及由人工智能和机器学习驱动的虚拟显微镜方面的经验。 Akoya的空间成像技术增强了Discovery的能力，提供高质量的多重免疫荧光染色，具有卓越的成像效果，同时可根据客户需求进行完全定制。

“成为Akoya的全球服务提供商是Discovery的一个重要里程碑，”Discovery全球组织生物标志物服务负责人Christiaan Neeleman表示， “我们很高兴利用这项技术为我们的生物制药客户提供对肿瘤微环境的更佳洞察。 借助Akoya可靠的多重技术，我们可以对单个组织切片进行更快、更高质量的分析，帮助我们更好地了解复杂的疾病机制，从而让我们的客户能够开发更有效的治疗方法。”