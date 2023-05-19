全球领先的智能激光雷达系统科技企业RoboSense速腾聚创今日宣布加入NVIDIA Omniverse生态系统，通过基于Universal Scene Description (USD，通用场景描述)3D框架的开发平台，加速旗下激光雷达技术的研发、测试和验证。

RoboSense速腾聚创现已将第二代智能固态激光雷达模型引入基于NVIDIA Omniverse构建而成的DRIVE Sim平台，能够实现基于物理现实的高仿真激光雷达传感器模拟。车企或自动驾驶方案商等用户可以通过仿真平台，直接调用该激光雷达模型进行研发或测试。

DRIVE Sim是依托NVIDIA Omniverse平台构建而成的仿真应用，在软件生态之间起到关联作用。DRIVE Sim结合了NVIDIA的核心技术，可以为自动驾驶系统的研发和测试验证提供数字孪生仿真环境。利用DRIVE Sim，开发人员可以大规模执行多样化和可重复的测试场景，从而加速开发过程并降低研发成本。

通过加入NVIDIA Omniverse生态系统，RoboSense速腾聚创将利用DRIVE Sim仿真平台测试和验证激光雷达的性能，并向用户社群提供高精度仿真的智能激光雷达模型。

RoboSense速腾聚创RS-LiDAR-M系列（以下简称“M系列”）激光雷达是全球最早实现车规量产的第二代智能固态激光雷达，也是目前拿下全球最多定点合作的激光雷达。在智能驾驶汽车前装量产领域，M系列激光雷达已赋能广汽埃安LX Plus、昊铂Hyper GT、上汽智己LS7、上汽智己L7、路特斯Eletre、小鹏G9、小鹏P7i、小鹏G6、长城魏牌摩卡DHT-PHEV、长城魏牌蓝山DHT-PHEV、奇瑞STERRA ES、奇瑞STERRA ET等多款车型上市交付。