ADS-TEC Energy 和 JOLT Energy 将在未来 18 个月内在美国和欧洲的市中心推出电池缓冲超快速电动汽车充电器。ADS-TEC Energy的超快速 EV 充电器是基于电池存储的，因此它们能够提供高达 320 kW 的充电功率，而不会对电网造成负担。这在市中心特别有用，因为通常没有变电站的空间。EV 充电器也可以储存能量用于其他用途，以帮助进行现场能源管理。

总部位于慕尼黑的JOLT Energy专注于在城市地区安装 EV 充电器，并且它已经在德国部署 ADS-TEC Energy ChargeBox 超快速充电系统一年多了。这些超快速 EV 充电器的每周平均利用率超过 60%，并且还在不断增长。

ADS-TEC Energy 首席执行官 Thomas Speidel 表示：“我们的充电解决方案非常适合……尽管电网连接功率有限，但仍可进行超快速充电，占用空间小，并且易于安装。凭借其巨大的电池存储容量和多功能性，它们是能源转型的宝贵平台。”

JOLT Energy 已经为 2023 年订购了高两位数的系统，但两家公司都没有透露超快速充电器的目的地城市。我们已经要求提供该信息，并会在发现后进行更新，因为我们很乐意试用这些 EV 充电器。