克莱斯勒的首款全电动汽车看起来不会像去年在 CES 上正式亮相的 Airflow 概念车，也不会被称为 Airflow 概念车。据该品牌的新任首席设计师称，克莱斯勒将在其首款电动汽车中采用更现代的新方向。在Stellantis品牌家族下，克莱斯勒承诺到 2028 年实现全电动未来，让我们得以一窥去年 1 月Airflow EV 概念车的样子。

尽管预计 Airflow 将代表“克莱斯勒的未来”，但新的 Stellantis 首席设计官 Ralph Gilles 告诉MotorTrend，情况可能不再如此。

吉尔斯于 2021 年 1 月接任克莱斯勒、道奇、吉普、拉姆、玛莎拉蒂和菲亚特在拉丁美洲品牌的首席设计官。首席设计师负责监督道奇 Charger Daytona SRT “banshee” EV 和 Ram Revolution电动皮卡概念。

作为一款极具吸引力的跨界 SUV，Airflow 是一个很好的起点，“再次表明克莱斯勒可能想要做的车辆类型”，但该团队的目标是在 Feuell 的新方向下击败设计。

Airflow 概念基于克莱斯勒的 RU 平台，用于 Pacifica 小型货车，但量产版将基于其母公司的 STLA 大型专用 EV 平台。Stellantis 的大型 EV 平台提供 400V 和 800V 的快速充电和长达 400 英里的行驶里程。

该公司的目标是在 2025 年推出首款电动汽车时成为先进技术的领导者，因此克莱斯勒车型可能包括 3 级自动驾驶功能。